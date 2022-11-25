救世軍派發華埠500火雞餐盒 布里德感謝長期幫助金山
舊金山救世軍華埠堂24日感恩節舉行了一年一度的社區午餐發放活動，500份火雞餐盒免費發放給長者及低收入居民；舊金山市長布里德（London Breed）、舊金山縣警長宮本（Paul Miyamoto）、消防局長尼克森（Jeanine Nicholson）、市府律師邱信福（David Chiu）與救世軍北加指揮官諾頓夫婦一起，共同慶祝感恩節。
中午11時，救世軍華埠堂外排起長隊。救世軍北加上尉瑪麗諾頓牧師（Mary Norton）首先帶領大家祈禱，為華埠祈福，達倫諾頓（Darren Norton）表示，救世軍成立近140年，服務社區不遺餘力，反對任何形式的歧視行為，對所有需要幫助的人都會伸出援手。他說：「救世軍很榮幸在今天向全市發放4500份餐盒，祝願大家感恩節快樂。」
布里德感謝救世軍一直以來對華埠提供的服務和幫助，十分高興能夠在線下慶祝節日，稱今年比以往都更加有意義。「感謝所有救世軍的捐贈者和志工，準備今天的午餐和活動。」
布里德還對到場的縣警及消防員們表達感謝。「過去的兩年十分艱難，特別是對於華埠來說，城市的改變需要每一個人的努力。」布里德說，「你們所表現出來的善意，都將讓我們的城市變得更加美好與安全。」
市長辦公室、市府律師辦公室、縣警均為救世軍華埠堂頒發感謝狀。
發言後，布里德與瑪麗諾頓在救世軍華埠堂前切火雞，宣布開始派餐。眾官員排成一排為居民派餐，並道以節日的祝賀。
華埠堂趙勝春牧師表示，華埠堂每周五都會為200戶家庭發食物，平日里也組織社區聚會，青少年補習班等。今天的餐盒里有火雞、薯條、麵包和果醬。
慈善家雅典娜劉表示，救世軍長期為社區做實事，她一直在找機會加入，今天的活動讓她很感動。「救世軍把愛心轉變為實際行動，實實在在做事，準備食物與華埠居民分享。」她說，「長者曾是舊金山第一批建設者，他們為城市的發展付出很多，我們應當給予幫助支持。」
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