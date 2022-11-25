救世軍派發華埠500火雞餐盒 布里德感謝長期幫助金山

布里德與瑪麗諾頓在救世軍華埠堂前切火雞，宣布開始派餐。（記者王子涵／攝影）

舊金山 救世軍華埠 堂24日感恩節舉行了一年一度的社區午餐發放活動，500份火雞餐盒免費發放給長者及低收入居民；舊金山市長布里德（London Breed）、舊金山縣警長宮本（Paul Miyamoto）、消防局長尼克森（Jeanine Nicholson）、市府律師邱信福（David Chiu）與救世軍北加 指揮官諾頓夫婦一起，共同慶祝感恩節。

眾官員排成一排為居民派餐，並道以節日的祝賀。（記者王子涵／攝影） 從左到右：華埠堂牧師趙勝春、救世軍北加上尉瑪麗諾頓牧師、市長布里德、達倫諾頓。（記者王子涵／攝影）

中午11時，救世軍華埠堂外排起長隊。救世軍北加上尉瑪麗諾頓牧師（Mary Norton）首先帶領大家祈禱，為華埠祈福，達倫諾頓（Darren Norton）表示，救世軍成立近140年，服務社區不遺餘力，反對任何形式的歧視行為，對所有需要幫助的人都會伸出援手。他說：「救世軍很榮幸在今天向全市發放4500份餐盒，祝願大家感恩節快樂。」

救世軍北加上尉達倫諾頓牧師。（記者王子涵／攝影） 救世軍成立近140年，服務社區不遺餘力，反對任何形式的歧視行為，對所有需要幫助的人都會伸出援手。（記者王子涵／攝影）

布里德感謝救世軍一直以來對華埠提供的服務和幫助，十分高興能夠在線下慶祝節日，稱今年比以往都更加有意義。「感謝所有救世軍的捐贈者和志工，準備今天的午餐和活動。」

救世軍北加上尉瑪麗諾頓帶領大家祈禱，為華埠祈福。（記者王子涵／攝影）

布里德還對到場的縣警及消防員們表達感謝。「過去的兩年十分艱難，特別是對於華埠來說，城市的改變需要每一個人的努力。」布里德說，「你們所表現出來的善意，都將讓我們的城市變得更加美好與安全。」

市長辦公室、市府律師辦公室、縣警均為救世軍華埠堂頒發感謝狀。

市長布里德頒發感謝狀。（記者王子涵／攝影）

發言後，布里德與瑪麗諾頓在救世軍華埠堂前切火雞，宣布開始派餐。眾官員排成一排為居民派餐，並道以節日的祝賀。

華埠堂趙勝春牧師表示，華埠堂每周五都會為200戶家庭發食物，平日里也組織社區聚會，青少年補習班等。今天的餐盒里有火雞、薯條、麵包和果醬。

救市軍華埠堂志工與縣警長宮本合影。（記者王子涵／攝影）