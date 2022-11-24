盛桃當選市長：打造安全公正新屋崙

盛桃說，當選市長後，希望解決公共安全、遊民問題，清理街道等問題，齊心協力，建設全新的、安全、可負擔、公正的屋崙。（記者劉先進／攝影）

成功當選屋崙 市長的現任市議員盛桃（Sheng Thao）23日舉行記者會。她說，將成為所有屋崙人的市長，希望解決公共安全、遊民 問題，清理街道等問題，齊心協力，建設全新的、安全、可負擔、公正的屋崙。

在皇后樂隊「我們是冠軍」 (We Are the Champions) 歌聲中，盛桃的出場，贏得了在場支持者的熱烈掌聲，他們高喊著盛桃的名字。盛桃是華裔關麗珍之後，屋崙的第二位亞裔女市長。37歲的她，是屋崙75年來最年輕的市長，也是全美主要城市的首個苗裔市長。

盛桃說，競選市長是個漫長的旅程，很自豪被委以重任。她再次感謝競選對手泰勒（Loren Taylor），祝賀其團隊進行了強大的競選活動。「他的家庭已經為這個城市、這個社區付出了幾代人的努力。我們都欠他們一個感謝。也希望所有投票給其他候選人的屋崙人知道，我將竭盡所能，贏得他們對我領導這個美麗城市的信任。我將成為整個屋崙的市長。」

盛桃感謝了家人和競選團隊，還調侃說，「競選團隊從不睡覺。」她感歎，很興奮能在一月成為市長，但對這一經曆頗為謙卑。「就在15年前，我和幼年兒子住在車裡。我們逃離了家庭暴力，無家可歸，沒地方住，也付不起一個月的房屋押金。然而，我們經歷了很多，才能在這個美麗的城市，走到如此一刻。」

盛桃說，就任市長工作後，將專注於在競選中闡述的最優先事項，即解決公共安全、遊民問題，清理街道。很高興帶來屋崙亟需的團結，帶來市長辦公室和市議會的團結。屋崙將實施她在競選期間制定的全面公共安全計畫，包括加倍實施暴力預防計畫。專注於創造更多的工作和機會，解決犯罪的根本原因。屋崙需要招聘本地有經驗的警員，填補警局人手空缺。執法部門需要及時出現，為受害者提供支持。同時加緊讓槍枝離開街道。「我們將努力讓屋崙成為加州 住房和解決遊民問題方面最積極的城市。」

盛桃表示，屋崙將實施積極的住房政策，避免租客流離失所，並以應有的尊嚴對待居民的住房需求。「我將確保我們支持小企業，他們是屋崙經濟發展的中流砥柱。讓他們更容易開業、茁長成長，為全市做出貢獻。我們要在屋崙吸引更多的零售業、旅遊業和更多的娛樂業，確保大家會成功。」

盛桃說，當選市長後，希望解決公共安全、遊民問題，清理街道等問題，齊心協力，建設全新的、安全、可負擔、公正的屋崙。（記者劉先進／攝影）

盛桃還說，將建立一個反應更迅速的市府，及時回覆民眾的電話，並向雷射一樣專注的解決問題，保持屋崙街道清潔、安全、同時充滿活力。「我真的相信，一個更安全的屋崙是可能的。一個更可負擔的屋崙是可能的，一個更公正、更步調一致的屋崙是可能的。」