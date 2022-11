盛桃當選市長：打造安全公正新屋崙

盛桃說,當選市長後,希望解決公共安全、遊民問題,清理街道等問題,齊心協力,建設全新的、安全、可負擔、公正的屋崙。(記者劉先進/攝影)

成功當選屋崙 市長的現任市議員盛桃(Sheng Thao)23日舉行記者會。她說,將成為所有屋崙人的市長,希望解決公共安全、遊民 問題,清理街道等問題,齊心協力,建設全新的、安全、可負擔、公正的屋崙。

在皇后樂隊「我們是冠軍」 (We Are the Champions) 歌聲中,盛桃的出場,贏得了在場支持者的熱烈掌聲,他們高喊著盛桃的名字。盛桃是華裔關麗珍之後,屋崙的第二位亞裔女市長。37歲的她,是屋崙75年來最年輕的市長,也是全美主要城市的首個苗裔市長。

盛桃說,競選市長是個漫長的旅程,很自豪被委以重任。她再次感謝競選對手泰勒(Loren Taylor),祝賀其團隊進行了強大的競選活動。「他的家庭已經為這個城市、這個社區付出了幾代人的努力。我們都欠他們一個感謝。也希望所有投票給其他候選人的屋崙人知道,我將竭盡所能,贏得他們對我領導這個美麗城市的信任。我將成為整個屋崙的市長。」

盛桃感謝了家人和競選團隊,還調侃說,「競選團隊從不睡覺。」她感歎,很興奮能在一月成為市長,但對這一經曆頗為謙卑。「就在15年前,我和幼年兒子住在車裡。我們逃離了家庭暴力,無家可歸,沒地方住,也付不起一個月的房屋押金。然而,我們經歷了很多,才能在這個美麗的城市,走到如此一刻。」

盛桃說,就任市長工作後,將專注於在競選中闡述的最優先事項,即解決公共安全、遊民問題,清理街道。很高興帶來屋崙亟需的團結,帶來市長辦公室和市議會的團結。屋崙將實施她在競選期間制定的全面公共安全計畫,包括加倍實施暴力預防計畫。專注於創造更多的工作和機會,解決犯罪的根本原因。屋崙需要招聘本地有經驗的警員,填補警局人手空缺。執法部門需要及時出現,為受害者提供支持。同時加緊讓槍枝離開街道。「我們將努力讓屋崙成為加州 住房和解決遊民問題方面最積極的城市。」

盛桃表示,屋崙將實施積極的住房政策,避免租客流離失所,並以應有的尊嚴對待居民的住房需求。「我將確保我們支持小企業,他們是屋崙經濟發展的中流砥柱。讓他們更容易開業、茁長成長,為全市做出貢獻。我們要在屋崙吸引更多的零售業、旅遊業和更多的娛樂業,確保大家會成功。」

盛桃說,當選市長後,希望解決公共安全、遊民問題,清理街道等問題,齊心協力,建設全新的、安全、可負擔、公正的屋崙。(記者劉先進/攝影)

盛桃還說,將建立一個反應更迅速的市府,及時回覆民眾的電話,並向雷射一樣專注的解決問題,保持屋崙街道清潔、安全、同時充滿活力。「我真的相信,一個更安全的屋崙是可能的。一個更可負擔的屋崙是可能的,一個更公正、更步調一致的屋崙是可能的。」