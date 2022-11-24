盛桃支持者莊錦鎮：難民出身當上市長 不簡單
盛桃在11月選舉中逆襲，正式宣布成為下任屋崙市長。屋崙華促會籌委會主席莊錦鎮（Stewart Chen）作為盛桃的長期支持者，親眼見證盛桃當選，心情十分激動。
莊錦鎮表示，最早盛桃曾使用英文直譯名「陶盛」競選，後來經過莊錦鎮等華裔社區人士的建議，才改為了現在更親切和更有亮點的中文名「盛桃」。他還回憶，自盛桃當選市議員後就一路支持她，並認為，盛桃自身的奮鬥史也格外動人。他說：「她能作為一個單身媽媽走到現在，十分不簡單。」
他表示，對盛桃成為市長十分期待，認為盛桃能和「我們感同深受」。因為盛桃並非來自富裕家庭，反而是難民家庭出身，一步一步獲選市長。「我很高興，很興奮，」並希望下月能在華埠社區為盛桃舉行慶祝活動。
盛桃承諾將繼續重視華埠和小西貢社區的安全，也曾親自和莊錦鎮一同走訪這裡的商戶，在參觀後她承諾會為社區帶來足夠的警員。同時，盛桃也致力解決，無家者和住房問題。
在23日的媒體活動後，莊錦鎮和其他亞裔社區代表也與盛桃會面。莊錦鎮透露，他向盛桃建議更多開展屋崙市與中國大連市的姐妹城市活動，獲盛桃肯定。盛桃現在也為解決屋崙市的無家者問題，與多個社區組織進行溝通。另外，盛桃在1月宣誓就職前，也會利用幾天假期去到亞洲國家旅遊。
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