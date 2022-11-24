盛桃支持者莊錦鎮：難民出身當上市長 不簡單

莊錦鎮（右）作為盛桃（左）支持者，見證其當選市長，感到十分激動。（莊錦鎮供圖）

盛桃在11月選舉中逆襲，正式宣布成為下任屋崙 市長。屋崙華促會籌委會主席莊錦鎮（Stewart Chen）作為盛桃的長期支持者，親眼見證盛桃當選，心情十分激動。

莊錦鎮表示，最早盛桃曾使用英文直譯名「陶盛」競選，後來經過莊錦鎮等華裔社區人士的建議，才改為了現在更親切和更有亮點的中文名「盛桃」。他還回憶，自盛桃當選市議員後就一路支持她，並認為，盛桃自身的奮鬥史也格外動人。他說：「她能作為一個單身媽媽走到現在，十分不簡單。」

他表示，對盛桃成為市長十分期待，認為盛桃能和「我們感同深受」。因為盛桃並非來自富裕家庭，反而是難民家庭出身，一步一步獲選市長。「我很高興，很興奮，」並希望下月能在華埠 社區為盛桃舉行慶祝活動。

盛桃承諾將繼續重視華埠和小西貢社區的安全，也曾親自和莊錦鎮一同走訪這裡的商戶，在參觀後她承諾會為社區帶來足夠的警員。同時，盛桃也致力解決，無家者和住房問題。