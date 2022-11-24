我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉阿拉斯加州結果出爐 裴林確定無緣捲土重來

評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

盛桃支持者莊錦鎮：難民出身當上市長 不簡單

記者張曼琳／屋崙報導
莊錦鎮（右）作為盛桃（左）支持者，見證其當選市長，感到十分激動。（莊錦鎮供圖）
莊錦鎮（右）作為盛桃（左）支持者，見證其當選市長，感到十分激動。（莊錦鎮供圖）

盛桃在11月選舉中逆襲，正式宣布成為下任屋崙市長。屋崙華促會籌委會主席莊錦鎮（Stewart Chen）作為盛桃的長期支持者，親眼見證盛桃當選，心情十分激動。

莊錦鎮表示，最早盛桃曾使用英文直譯名「陶盛」競選，後來經過莊錦鎮等華裔社區人士的建議，才改為了現在更親切和更有亮點的中文名「盛桃」。他還回憶，自盛桃當選市議員後就一路支持她，並認為，盛桃自身的奮鬥史也格外動人。他說：「她能作為一個單身媽媽走到現在，十分不簡單。」

他表示，對盛桃成為市長十分期待，認為盛桃能和「我們感同深受」。因為盛桃並非來自富裕家庭，反而是難民家庭出身，一步一步獲選市長。「我很高興，很興奮，」並希望下月能在華埠社區為盛桃舉行慶祝活動。

盛桃承諾將繼續重視華埠和小西貢社區的安全，也曾親自和莊錦鎮一同走訪這裡的商戶，在參觀後她承諾會為社區帶來足夠的警員。同時，盛桃也致力解決，無家者和住房問題。

在23日的媒體活動後，莊錦鎮和其他亞裔社區代表也與盛桃會面。莊錦鎮透露，他向盛桃建議更多開展屋崙市與中國大連市的姐妹城市活動，獲盛桃肯定。盛桃現在也為解決屋崙市的無家者問題，與多個社區組織進行溝通。另外，盛桃在1月宣誓就職前，也會利用幾天假期去到亞洲國家旅遊。

在昨日中午的媒體活動後，莊錦鎮和其他亞裔社區代表也私下與盛桃會面。（莊錦鎮供圖）
在昨日中午的媒體活動後，莊錦鎮和其他亞裔社區代表也私下與盛桃會面。（莊錦鎮供圖）

屋崙 華埠 亞裔

上一則

殷嘉立：支持洛威爾高中擇優錄取 著重治安

下一則

藍白暫未有棄保 李漢文：跨不過濁水溪

延伸閱讀

37歲盛桃奇蹟翻盤當選屋崙市長 75年來最年輕

37歲盛桃奇蹟翻盤當選屋崙市長 75年來最年輕
屋崙市長之爭 泰勒承認敗選 轟優先選擇投票未發揮作用

屋崙市長之爭 泰勒承認敗選 轟優先選擇投票未發揮作用
現任市長李卡多、侯任市長馬漢 訪聖荷西快建社區

現任市長李卡多、侯任市長馬漢 訪聖荷西快建社區
曾被家暴、住車中 亞裔盛桃奇蹟翻盤 當選北加屋崙市長

曾被家暴、住車中 亞裔盛桃奇蹟翻盤 當選北加屋崙市長
盛桃翻盤成功 關麗珍後屋崙又一位亞裔女市長

盛桃翻盤成功 關麗珍後屋崙又一位亞裔女市長

熱門新聞

王慶偉驟然離世，社區震驚。（取自臉書）

灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

2022-11-16 21:31
加州新冠確診病例最近顯著增加，可能是新一波疫情的開始。（Getty Images）

新一波疫情來了？加州確診數暴增

2022-11-18 02:17
荷姆斯被判刑135個月，將被迫與兒子和未出世胎兒分開。圖為荷姆斯18日上午與家人一同步入聖荷西聯邦法院。（美聯社）

有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢

2022-11-19 10:31
盛桃當選屋崙新一任市長。她也是華裔關麗珍之後，屋崙的第二位亞裔女市長。（記者劉先進 ／攝影）

曾被家暴、住車中 亞裔盛桃奇蹟翻盤 當選北加屋崙市長

2022-11-22 19:36
思科傳出將裁員4000多人的消息。（美聯社）

科技巨頭思科 將裁員4000人

2022-11-18 15:46
在這長達半年的求職過程中，李小姐一邊在餐館簡兼職賺生活費的，一邊為準備面試「刷題」超過400道。（李小姐提供）

大廠裁員潮下 科技應屆畢業生 就職「難上加難」

2022-11-22 02:20

超人氣

更多 >
維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射

維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射
汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元

汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元
南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災
鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙

鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙
感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵

感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵