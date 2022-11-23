西海岸國會席次 民主黨首度全包

美國西海岸政壇原就是民主黨 掌控，這次國會期中選舉沒有意外，仍為民主黨的天下。隨著計票進入尾聲，民主黨主控的局勢更為明顯。

民主黨在保守的華盛頓州贏得國會議席，隨後又在南加州兩個國會選區贏得勝利，雖然共和黨 以少數席位贏得整個國會眾議院選戰，民主黨的藍色浪潮仍席捲西海岸。

柏克萊加大政治學教授席克樂 (Eric Schickler) 指出，共和黨贏得國會眾院選戰，民主黨幾乎全盤掌控西海岸，這種現象凸顯出美國政治的兩極化現象。他說，美國東、西兩岸由民主黨掌控，內陸地區共和黨居優勢，象徵美國政治兩極化情勢。

雖然共和黨贏得國會眾議院選舉，原來不被看好的民主黨表現亮麗，華盛頓州第三國會選區選戰中，民主黨候選人培雷茲 (Marie Gluesenkamp Perez) 以些微票數擊敗川普所支持的共和黨候選人肯特 (Joe Kent)。西雅圖時報指出，培雷茲為一汽車修理店老闆，知名度不高，居然一鳴驚人，這是今年國會選戰最驚人的戰果。

阿拉斯加州 聯邦眾議員楊格 (Don Young) 過去49年擔任該州唯一國會議員職務。楊格今年稍早過世之後。民主黨培爾托拉 (Mary Peltola) 擊敗政壇老將培林 (Sarah Palin)，成為第一位阿拉斯加原住民國會議員。

洛杉磯橘縣 (Orange County) 過去為共和黨地盤。選區重畫後，情勢大變，民主黨候選人波特 (Katie Porter) 擊敗共和黨國會政壇老將包夫 (Scott Baugh)。包夫擔任聯邦眾議員多年，不料敗於政壇新秀波特。

更往南的第49國會選區涵蓋橘縣與聖地牙哥縣。現任國會議員拉文 (Mike Levin) 贏得選區53%票數，擊敗對手共和黨的馬里歐特 (Brian Maryott)。

史丹福大學政治學者凱恩 (Bruce Cain) 說，西海岸政壇為民主黨天下，內陸共和黨居優勢，數十年來皆為如此。這種政治環境不大可能改變，因為民眾會受到當地社會經濟與政治環境的影響。