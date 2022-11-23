屋崙市長之爭 泰勒承認敗選 轟優先選擇投票未發揮作用

溫和派市議員泰勒22日正式承認在屋崙市長競選中落敗，並祝賀亞裔盛桃（Sheng Thao）當選。（記者劉先進／攝影）

溫和派市議員泰勒（Loren Taylor）22日正式承認在屋崙 市長競選中落敗，並祝賀盛桃（Sheng Thao）當選。儘管泰勒只是以682票的微弱劣勢敗選，但他表示，不會要求重新計票；他還批評說，此次市長競選中採用的優先選擇投票 規則，並未發揮作用。

在22日的聚會中，泰勒說，雖然承認這一點很痛苦，但他看不到一個可行的途徑，來彌補改變這次選舉結果所需的682票差距；「我承認，盛桃將成為屋崙的下任市長。」

根據優先選擇投票規則，所有選民的第一選擇都會計算，若有候選人獲得大多數（即50%+1票）的第一選擇票，該候選人便勝出，若沒有候選人獲得大多數票，排名最低的候選人即被淘汰。投票給被淘汰候選人的選民，他們排名的下一個選擇會被計算，這個循環將會重複，直至產生獲得大多數票的當選者。

依據阿縣選務處的統計，此次市長競選中，有5058張為空白票，3089票為投出太多市長候選人選項（投出三個候選人以上），1萬1606票為用盡選擇的選票（exhausted）。這意味著，這1萬多選票，並未寫出第二選項。

根據屋崙憲章第1105(f)條規定的優先選擇投票制度，當選民的所有候補人選都被淘汰時，其選票相當於被耗盡，該選票將被排除在投票計數之外。比如，某個選民第一選擇是Peter Liu，而他們沒有寫下第二選擇，當Peter在最後一輪被淘汰時，其選民的選票對泰勒或盛桃都沒有幫助；上述三項相加，近2萬票依法沒被計算。

泰勒批評說，優先選擇投票沒起作用，「當2萬張票在對市長進行投票之前就已經用盡，這不是優先選擇的意圖和承諾。」

泰勒說，「這不是我們所希望的結果，但我希望你們和我一樣，為我們的競選方式感到驕傲：一路走來，我們有勇氣、有愛心、有誠信，我們的工作沒有白費，建立了一些美麗而持久的事物，代表了屋崙最好的。我們以真正的草根動力發起、運行並結束了這場角逐。我對競選團隊充滿了無盡的感激，我仍然相信，屋崙的未來將是光明的。」

泰勒說，希望市民能和他一起繼續為屋崙不懈努力，並祝願盛桃作為屋崙的當選市長，工作一切順利。「我期待著作為社區宣導者與新市長合作，並看到她對屋崙的願景形成，我仍然致力於為自己和熱愛的城市建設一個新的未來。我期待著在未來幾周和幾個月內分享我的下一步計畫，但我知道，我對城市的承諾，以及對你的承諾，將永遠不會動搖。」