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金山跑華街捷運站翻新 耗資1130萬 環保節能人性化

記者王子涵／舊金山報導
跑華街捷運站2019年末開始現代化翻新，於22日按計畫完工。（記者王子涵／攝影）
跑華街捷運站2019年末開始現代化翻新，於22日按計畫完工。（記者王子涵／攝影）

舊金山跑華街捷運站（Powell Street Station）2019年末開始現代化翻新，於22日按計畫完工。站內廁所、售票機、照明、電梯等設施均按照人性化、節能環保要求重新設計，包括市長、市議員在內的多位市府、交通局官員參加剪綵儀式。

跑華街捷運站位於舊金山市中心核心地段，由此不僅可以通往聯合廣場、市場街商圈，還是舊金山纜車（Cable Car）的起點之一。大量遊客、街頭藝人、流動食品攤、遊民等都匯集於此，導致站內及附近廣場衛生條件較差，公共設施損耗嚴重。2019年11月，捷運委員會批准了1130萬元的現代化改造計畫。

市長布里德（London Breed）表示，每位乘客的體驗都變得更好，這是無法量化的事。「售票機出現故障、廁所不乾淨等因素都導致乘客無法準時上車，而隨著翻新，問題都得到解決。」布里德說，「我不認為紐約有比跑華街站更好的車站。」

布里德強調，舊金山正在成為更清潔、更安全的城市，儘管還不完美，但城市在往更好的方向發展。「舊金山是全世界最棒的城市之一，因為當有如此改善人們生活質量的項目時，城市領袖會盡全力爭取州與聯邦的資源支持。」

布里德強調，舊金山正在成為更清潔、更安全的城市。（記者王子涵／攝影）
布里德強調，舊金山正在成為更清潔、更安全的城市。（記者王子涵／攝影）

捷運局局長杜夫蒂（Bevan Dufty）表示，鋼鐵材質馬桶被更換成陶瓷材質，站內街頭大使的數量在增加，經驗豐富的捷運警員及時降級衝突等，都體現捷運局在設計翻新工程時，將人性因素作為重點。

前捷運局局長馬格魯（Thomas Margro）表示，多年前遊客來到舊金山的第一印象便是跑華街捷運站，嶄新的車站也將催生更多美好的回憶，他向所有參與翻新的人們致敬。馬格魯希望捷運站能夠鼓勵更多人們重返市中心，為此城市的公共空間、公共設施就需要更加吸引人；「跑華街站為將來更多的翻新工程開了個好頭。我們歡迎更多乘客使用公共交通，並享受其中。」

捷運局董事會華裔副主席李正元（Janice Lee）表示，舊金山公共交通近幾日接連傳來好消息，中央地鐵的開通，以及跑華街捷運站的翻新，都趕在感恩節前完成。她介紹，車站頂棚安裝了現代化的鐵格柵，以節省燈光能耗，同時大廳中央裝飾了由當地藝術家創造的藝術畫，破舊的售票機也被更換並被放置在更合理的位置。

李正元強調城市LGBTQ領袖發揮的關鍵作用，「公共空間的藝術設計、公共安全以及乘客們的使用感受，都因為LGBTQ領袖的付出而得到提升。」

李正元強調城市LGBTQ領袖發揮的關鍵作用。（記者王子涵／攝影）
李正元強調城市LGBTQ領袖發揮的關鍵作用。（記者王子涵／攝影）

第八區市議員、舊金山縣交通局委員孟達文（Rafael Mandelman）感謝舊金山選民通過L提案，即繼續徵收半分銷售稅資助交通，得益於此，跑華街捷運站的翻新工程得到約100萬元的撥款。

出席活動的還有，第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey）、舊金山警長史考特（Bill Scout）、捷運警局局長阿瓦雷斯（Ed Alvarez）、 聯合廣場聯盟主席罗德里格斯（Marisa Rodriguez）等。

跑華街捷運站位於舊金山市中心核心地段，由此不僅可以通往聯合廣場、市場街商圈，還是...
跑華街捷運站位於舊金山市中心核心地段，由此不僅可以通往聯合廣場、市場街商圈，還是舊金山纜車（Cable Car）的起點之一。（記者王子涵／攝影）

捷運 舊金山 LGBTQ

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