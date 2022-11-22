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舊金山衛生局：感恩節團聚 戴口罩防「3重病」

記者李怡／舊金山報導
本周很多市民開始了感恩節旅行和家庭聚會之旅，衛生局稱，不能放鬆對新冠的預防措施。（記者李怡／攝影）
本周很多市民開始了感恩節旅行和家庭聚會之旅，衛生局稱，不能放鬆對新冠的預防措施。（記者李怡／攝影）

公共衛生局官員稱，感恩節假期不能放鬆對新冠的預防措施，而且要注意預防「三重傳染病」。

很多市民本周初就開始了感恩節旅行和家庭聚會，本報特別訪問了舊金山衛生局關於民眾節日旅行的衛生建議。衛生局官員稱，現在還不能放鬆對COVID-19病毒傳播的預防。

加州冠狀病毒確診病例最近一個時期呈上升趨勢，而且除新冠之外，流感和呼吸道融合病毒（RSV）病例導致一些當地醫院「三重傳染病」病例的激增。衛生當局建議，除了感染生病者要待在家裡之外，假期出外旅行和會見朋友之前，都要先做快篩檢測

聯邦疾病控制與預防中心（CDC）也建議民眾，感恩節假期在室內公共交通環境中一定要佩戴口罩。CDC稱，任何COVID檢測呈陽性的人都不應該外出旅行，應隔離在家至少五天，即使沒有症狀的情況下也應如此。

舊金山加大傳染病專家陳子平（Peter Chin-Hong）建議說，及時了解COVID疫情和流感疫苗的最新情況很重要。陳子平說，在旅行時和在室內擁擠的地方佩戴N95或KN95口罩，也有助於對抗正在傳播的其他呼吸道病毒。

陳子平還建議盡可能多地為室內活動空間通風，他說，勤洗手對COVID起不到太大作用，但對預防其他病毒（包括流感、RSV和普通感冒）卻非常有效。

流感疫苗 檢測 口罩

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