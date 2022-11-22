大廠裁員潮下 科技應屆畢業生 就職「難上加難」

在這長達半年的求職過程中，李小姐一邊在餐館簡兼職賺生活費的，一邊為準備面試「刷題」超過400道。（李小姐提供）

居住在佛利蒙市（Fremont），2022年聖荷西州大（San Jose State University）應屆畢業生李小姐，在如今的科技裁員 浪潮下，難以找到與行業相關的工作，專業前途未卜。原本信心滿滿的李小姐，一心只想畢業後進科技「大廠」工作，在歷經長達半年、屢次被列入等待名單（Waitlist）的求職歷程後，現在她的心態已經開始轉換，只有一份差不多的工作就好，否則她可能就要在轉行或回學校讀書之間作出抉擇。

今年上半年剛畢業的李小姐，21日接受本報電話採訪。本周四即將迎來感恩節，但李小姐全然沒有過節的心情，「在家刷題，趕快找到工作」，成為她目前唯一的念想。

李小姐表示，她在畢業後大半年時間找工作的經歷中，積累不少經驗；並透過網絡，向已經在科技行業的從業者「取經」，但目前找工作仍面臨多重困難。

一方面，經濟不景「大廠」裁員；李小姐表示，大廠裁減人力，縮減開支，嚴重影響到應屆畢業生的就業，因為當公司縮減開銷時，即使招聘也更願意招聘有經驗的人。

另方面，被裁員人數增多，他們因為有經驗比新畢業生更有優勢。李小姐感嘆：「我們不僅要跟一起畢業的人競爭，也要跟這些被裁掉的人競爭，就更難找到工作了。」

而且，由於通貨膨脹，經濟轉差，很多公司都選擇不招人了，讓找到合適的就業機會就「難上加難」。

所謂的科技「大廠」也稱為「科技巨頭」（Big Tech或Big Four），指像亞馬遜 、蘋果、Google（Alphabet）、Facebook（Meta）及微軟這樣的大公司。李小姐的母校聖荷西州大，有身處矽谷中心的地理優勢，近年來，科技相關專業的學生就業前景還算不錯。因此李小姐畢業初期的目標，只放在了科技「大廠」。

開始時，李小姐也獲得亞馬遜公司的面試 機會，但她感到面試難度較她先前瞭解的內容要難上很多，另外職位空缺的名額也少。李小姐在亞馬遜面試的工作崗位是程序員，她表示，在大廠裁員浪潮前，亞馬遜是所有「大廠」裡面招應屆畢業生最多的，但今年程序員的空缺卻非常少。她說，她面試的亞馬遜的職位空缺只有50個，但有數百求職者合資格並通過面試，所以有更多的合格者只能被放在等待名單（Waitlist）裡。

幾個月求職未果後，李小姐開始將目標轉向小公司和初創公司（Startups）。就在幾天前，她去一家以雲數據業務為主的上市公司Confluent應徵，已進入最終輪面試，但就在面試日期前，該公司招聘人員卻發電郵，告知面試取消了。

李小姐向記者展示電郵內容，招聘人員寫道：「感謝您抽出時間接受我們的關於貨幣化平台軟件工程師的職位。不幸的是，我將取消您即將與團隊進行的最後一輪面試。我知道這不是您想聽到的消息，但該職位在周末有人填補，我不想對您隱瞞。」最後招聘人員還強調了，樂意繼續與李小姐保持聯繫，以便未來有新的工作機會。