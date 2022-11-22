聖荷西擁槍 明年須購買保險

槍枝持有者需開始準備買在明年1月1日之前生效的槍枝傷害和意外險。（圖片取自政府官網）

明年1月1日起，聖荷西 所有的槍枝擁有者，都必須購買包含槍枝傷害或意外射擊的保險 ，並準備支付年費。這是聖荷西市新的減少槍枝危害條例的一部分，旨在透過強制責任保險和向槍枝擁有者收取年費，來減少槍枝事件。年費將用來資助解決自殺預防、心理健康和成癮服務以及槍枝安全培訓或受害者賠償的計畫。

擁有槍枝的聖荷西家庭將被要求為他們所持有的槍枝購買房主、租房者或槍枝責任保險。聖荷西市仍在設計收取年費的計畫，年費暫定為25元。一旦選擇出一個非營利組織來管理這筆錢，聖荷西將開始收這項費用。

聖荷西市的槍枝擁有者必須填寫一份保險證明表格，並在1月1日前製定生效的保單。該表格還必須始終與槍枝一起作為合規證明。如果在沒有表格的情況下發現槍枝，將觸發警方報告，並可能導致行政傳票，該費用將不少於250元。

聖荷西居民的責任保險單必須涵蓋因意外使用槍枝造成的損失或損害，包括但不限於死亡、受傷或財產損失。沒有強制性的最低保險範圍。根據城市文件，聖荷西槍枝擁有者唯一不受保險要求的是警察和持有隱蔽攜帶許可證的人。低收入槍枝擁有者可以申請豁免。

設計該政策的聖荷西市長李卡多 (Sam Liccardo) 表示，這是使聖荷西更安全、免受槍枝暴力侵害的重要一步。2019至2020年聖荷西居民的致命和非致命槍擊事件造成了9. 95億元的損失。市長辦公室指出，聖荷西每年有200多人死於槍擊或受傷。

李卡多認為，槍枝保險鼓勵更安全的行為， 正如擁有汽車 保險的司機在1990年代擁有安全駕駛記錄、購買帶防抱死制動系統的汽車或在1980年代購買帶安全氣囊的汽車時獲得保費折扣一樣，保險也可以激勵槍枝擁有者帶槍安全等級，確保他們的槍有膛室負荷指示器，購買槍枝保險櫃並獲得扳機鎖。

市發言人范克利 (Kristen Van Kley) 表示，槍枝擁有者可以選擇透過提供責任保險的房主保險或承租人保險來遵守責任保險要求，加州許多不同保險公司都廣泛提供房主和房客保險。

李卡多認為，此新政不會對槍枝擁有者造成較大的經濟負擔，因為大多數家庭和租房者的保險政策已經涵蓋了法律要求的內容，如果保險政策沒有包括這些內容，保單持有人可以免費或以很少的費用獲得槍枝保險。

事實上，儘管該新政即將生效，大多數保險機構還沒有為此做好準備。市議員艾派薩（Maya Esparza）和市議員戴維斯（Dev Davis）之前表示，與他們交談過的大多數保險機構都告訴他們，只有在家庭之外的意外火災才有可能得到保險理賠，保險可能不會對疏忽或犯罪造成的後果進行賠償。

戴維斯說，「我與來自不同公司的兩名保險代理人談過，包括我自己的保險代理人，他們都沒有說過失使用在他們的保單中有明確規定。」