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民調51.8%贊成 馬斯克順民意 恢復川普推特帳號

編譯組／灣區20日電
馬斯克(左)解封川普(右)推特帳號。(美聯社)
馬斯克(左)解封川普(右)推特帳號。(美聯社)

馬斯克 (Elon Musk) 19日恢復前總統川普推特帳號。2021年元月6日國會宣布拜登總統勝選時，支持川普的暴民在其鼓吹下，攻擊美國國會，推特立即停止川普的推特帳號。

馬斯克19日晚間在推特民調結束後，宣布恢復川普使用此社交媒體的帳號。據他所稱，贊成川普恢復帳號民眾占所有民調的51.8%，反對者為42.8%。馬斯克接著表示，這次恢復川普帳號民調，將是未來推特「內容管理委員會」(content moderation council) 處理恢復帳號的新程序。

宣布川普推特帳號恢復後，馬斯克隨即推文稱：「人民發聲了，川普將恢復帳號，Vox Populi Vox Dei。」Vox Populi Vox Dei 為拉丁文，意為「人民的聲音就是上帝的聲音」。

川普推特帳號恢復後不久，他過去發出的5萬9000條以上推文亦重新出現，然過去粉絲已經全部消失了。帳號恢復後，19日晚間川普推特帳號沒有出現新的推文。

川普是否將重回推特，情勢仍未明朗。川普目前採用一個規模小了很多的社交媒體網站，其名為Truth Social。川普過去曾稱，即使推特帳號恢復，也不準備重返此社交媒體平台。川普19日對拉斯維加斯共和黨猶太人聚會發表錄影演講時稱，他清楚馬斯克所作民調，然而推特內部問題很多。

馬斯克上個月收購推特之後，輿論界即推測他會讓川普重返此社交平台，許多人亦推測馬斯克將讓發放謊言與錯誤訊息單位重返推特，主因是馬斯克認為推特限制民眾發表自由言論。

馬斯克買下推特之後，隨即開除這個7500名員工社交媒體內大部分職員，許多主掌言論內容與言論責任的承包工程師、商人亦遭解聘。馬斯克嚴格管理工作，許多內部職員、工程師紛紛辭職，辭職員工包括數百名軟體工程師。

川普 推特 馬斯克

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