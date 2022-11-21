疫期補助款將用罄 灣區公共交通岌岌可危

新冠疫情期間灣區公共交通乘客大幅減少，加上聯邦疫情期間補助款即將用罄，灣區公共交通將陷入困境。圖為灣區捷運。(美聯社)

根據灣區捷運 單位呈送聯邦政府的統計資訊，新冠疫情期間灣區公共交通乘客大幅減少，加上聯邦疫情期間補助款即將用罄，灣區公共交通未來發展岌岌可危。根據「完美灣區」(Seamless Bay Area) 發言人葛里夫斯 (Ian Griffiths) ，民眾沒有意識到灣區公共交通系統面臨崩潰邊緣。「完美灣區」為一創導捷運系統組織。

根據灣區各交通單位送交大都會交通委員會 (the Metropolitan Transportation Commission) 報告，除非民眾通過公投補助，或者州府提供大筆基金，無論捷運、加州 鐵路、渡輪、Muni 公車系統均將必須大幅削減服務。其可能情形如下：

一、灣區捷運 (BART)：將停止兩條紅線與綠線兩條捷運線運作，此即將無從列治文 (Richmond) 與聖荷西貝律耶莎( Berryessa) 來往舊金山的捷運服務。

二、加州火車 (Caltrain)：雖然加州鐵路電氣化即將完工，此交通系統面臨5000萬元赤字，必須全面停止服務。

三、AC公車 (AC Transit)：系統內許多路線將遭停止運作，甚或整個公共交通系統全面停止運作。

四、渡輪 (Ferries) ：海灣中午與周末渡輪服務將遭停頓，原計畫伸展到柏克萊、紅木城、米慎灣的渡輪服務路線將停止進行。

五、Muni 公車服務：2線、6線，與21線服務班次將大幅削減。

根據灣區大都會交通委員會，未來五年內，如灣區各主要交通系統仍欲繼續如常營運，服務民眾，將須大筆經費補助。灣區各交通系統未來五年內將面臨20億元赤字。

形成灣區交通系統危機主因為乘客銳減，許多過去使用加州鐵路、灣區捷運、金門渡輪的乘客現在均享有遠距工作機會，不再使用公共交通工具。矽谷領袖集團代表貝克 (Jason Baker) 表示，乘客減少，民眾使用交通工具習慣改變，造成公共交通體系運作大危機。他強調，這不是短期經濟衰退造成的問題。

事實上灣區公共交通體系新冠疫情爆發前即面臨種種挑戰，如員工薪資提高、通貨膨脹壓力、體系內運作缺乏效率等。灣區納稅人已長期補助公共交通體系運作。

加州州府明年元月開始審議新會計年度預算時，代表舊金山選區州參議員威善高 (Scott Wiener) 計畫提出補貼灣區捷運預算法案。灣區捷運官員希望當他們2026年或2028年提出數十億元補貼捷運公投提案時，州府也能提供補貼，解救灣區捷運目前面臨困境。然而根據目前統計，加州州府明年會計年度將面臨250億元預算赤字，情況不容樂觀。