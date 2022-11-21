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金山中央地鐵試運營 白蘭站打卡瘋 民眾乘車體驗很愉快

記者李怡／舊金山報導
市民在中央地鐵白蘭站內詢問工作人員乘車事宜。（記者李怡／攝影）
市民在中央地鐵白蘭站內詢問工作人員乘車事宜。（記者李怡／攝影）

20日舊金山中央地鐵試運營首個周末，眾多市民前來華埠白蘭站拍照打卡，體驗等待已久的乘車體驗。

目前地鐵站仍處於試運行階段，地鐵只於每周六和周日運行，試運行階段免費乘車。包括網路信號天線、電梯等仍在做最後的安裝和調試。交通局預計將在農曆新年之前完全開放。

當天中央地鐵白蘭站內乘客川流不息，多數乘客到訪站內會舉起手機拍照留念，並於站內的剪紙壁畫合影。

選用 市民拍照打卡中央地鐵白蘭站。（記者李怡／攝影）
選用 市民拍照打卡中央地鐵白蘭站。（記者李怡／攝影）

住在日落區的劉女士帶著2個孩子和73歲的母親，乘車後在站內為家人拍了多張照片留念。劉女士說，為中央地鐵工程感到自豪，乘車體驗很愉快，車廂內寬敞明亮不擁擠。且白蘭地鐵站離母親住的華埠老年公寓非常近，方便長者出行，站內安保人員很多，不再擔心母親的交通換乘和交通安全問題。

劉女士說，當天並沒有具體的出行目的地，就是帶著母親和兩個孩子在地鐵通車後的第一天來參觀，心情很激動很自豪。

據站內的安全服務人員表示，多數到訪的民眾多是來參觀遊玩的，從早上開始，記不清楚被要求幫忙拍照多少次了。

市民乘車體驗中央地鐵。圖為周日下午的車廂內。（記者李怡／攝影）
市民乘車體驗中央地鐵。圖為周日下午的車廂內。（記者李怡／攝影）

從卡斯楚谷來乘車的張先生一家，因疫情的原因已經有兩年多，沒有來過舊金山華埠，在中央地鐵站開通後，和家人一起來體驗。張先生說，以前來華埠做乘鐵到Poewll街下車之後，要再走20分鐘才能到華埠，現在可以直達。以前近一個小時的車程，現在只要半小時，方便太多了。

因在試運營階段，還有不少民眾不清楚中央地鐵站的停經路線，發車班次以及是否具有公共廁所等問題。據舊金山交通局信息顯示，中央地鐵途徑四個站點，South of Market、聯合廣場、第四街和士德頓街的華埠，其中三個是在地下。到明年1月的第一周，實行免費周末班車服務；從上午8時到午夜，每12分鐘一班只在這四個新車站停靠。從1月7日開始，T線將服務於灣景獵人角（Bayview-Hunters Point）、Dogpatch、米慎灣、南市場區、聯合廣場和華埠，每十分鐘一班。

地鐵站設有自動售票機，除了能用Clipper卡支付，也可下載Clipper應用程序，將Clipper卡新增到數位錢包支付，票價三元。目前站內並未設置公共衛生間，據服務人員稱，有無衛生間是乘客問的最多的問題。

離地鐵白蘭站最近的小商戶們介紹，這個周末因地鐵的開通華埠的人氣增加了不少，對於是否帶動經濟增長，還需要一段時間觀察。

市民拍照打卡中央地鐵白蘭站。（記者李怡／攝影）
市民拍照打卡中央地鐵白蘭站。（記者李怡／攝影）

地鐵站 華埠 舊金山

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