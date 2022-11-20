RSV兒童激增 全美逾3/4兒科病床被占 醫籲總統宣布緊急狀態

兒科醫生呼籲拜登宣布緊急狀態，以應對「前所未有的」RSV激增。（美聯社）

醫生們呼籲拜登 政府宣布進入緊急狀態，以應對本季因呼吸道「融合病毒」（RSV）和流感 而住院的兒童的 「驚人激增」。

兒童醫院協會和美國兒科學會AAP在本周的一封信中告訴總統拜登（Joe Biden）和衛生部長貝西拉（Xavier Becerra），呼吸道融合病毒的 「空前水平」加上不斷增加的流感循環，正在將一些醫院推向崩潰邊緣。

根據聯邦疾病防治中心CDC 的數據，6個月及以下的嬰兒因RSV住院的比例是2018年疫情之前的7倍多，流感住院人數也達到了十年來的最高水平，兒童和老人的風險最大。

根據聯邦衛生和公共服務部（Health and Human Services Department）的數據，全美超過四分之三的兒科醫院床位被占用；有17個州報告說，超過80%的床位已經滿員。亞利桑那州、哥倫比亞特區、緬因州、明尼蘇達州、羅德島州、肯塔基州和猶他州的兒童醫院幾乎完全滿員。

該信稱，緊急聲明將為醫院提供釋放床位容量和人員配置所需的靈活性，以確保兒童得到他們需要的護理。他們寫道：「我們需要緊急資金支持和靈活性，就像為應對COVID突發事件所提供的那樣。」

美國急診醫師協會ACEP在本月早些時候稱，急診科正臨近 「崩潰點」，因為病人的數量超過了床位。由於沒有住院床位，醫院往往被迫將病人留在急診科，這可能會導致長時間的等待，護理缺乏，對病人的不良影響。ACEP將這種情況描述為公共衛生緊急情況。

根據CDC追蹤12個州的監測系統，在截止11月12日的一周內，每10萬名6個月以下的嬰兒中約有171名因RSV而住院治療。這是去年新生兒RSV住院率的兩倍多，是2018年的七倍多。

流感使每10萬名5歲以下的孩子中約有10人住院。這些孩子的住院率達到了十年來的最高水平，大約是目前全國總體住院率的兩倍。根據CDC的數據，本季到目前為止，已有5名兒童死於流感。

RSV是一種常見的呼吸道病毒，幾乎所有兒童在2歲前都會感染。據CDC稱，每年有多達300名5歲以下兒童死於RSV。CDC國家免疫和呼吸道疾病中心主任羅密諾（Jose Romero）博士說，由於Covid的健康預防措施，許多兒童在過去兩年中沒有感染RSV，因此，許多孩子沒有產生任何免疫力，而第一次感染這種病毒，情況往往更嚴重。

羅密諾說，如果孩子出現以下任何警告信號，家長應立即為他們尋求醫療護理：呼吸困難、嘴唇或臉色發青、胸部或肌肉疼痛、脫水（口乾，哭但不流淚，或幾個小時不排尿），或清醒時不警覺、沒有互動反應。