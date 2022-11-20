屋崙選舉大逆轉 盛桃有望當市長 泰勒未認輸

盛桃有望在明日公佈最終結果後，成為下任市長。（記者劉先進／攝影）

屋崙 市長選舉在周五晚間更新的投票 結果中，迎來重大反轉。根據最新計入的近2萬3000張選票得出的結果，獲得工會和進步派支持的寮國苗裔後代盛桃（Sheng Thao），在經過優先選擇投票（Ranked-Choice Voting）第九輪計票後，反超此前有明顯優勢的溫和派候選人泰勒（Loren Taylor）。盛桃有望在明（21）日公布最終結果後宣布勝選。繼華裔 關麗珍之後，屋崙又將出現一位亞裔女市長。

根據「聖荷西信使報」報導，盛桃對最終獲勝結果持積極態度，認為即使阿縣仍有2000張未被計入的選票，但盛桃在優先選擇投票中獲50.3%的得票率，高出泰勒49.70%的得票率，分析泰勒很難超出這大約680票的差距。

盛桃競選團隊在一份聲明中表示：「我們樂觀地認為，這樣領先地位將保持下去，盛桃將成為下一任屋崙市長。」聲明說，作為市長，她將領導該市努力遏制大流行期間出現的高犯罪率，並為大量無家者尋找可持續的生活空間。同時，盛桃也將在該市同運動家棒球隊（A's）新球場的談判中，起到關鍵作用。

阿縣副選務官科爾內霍（Cynthia Cornejo）在周五晚間表示，原本打算在當天完成計票，但到結束時該縣還剩下2000張選票，但其中可能只有一小部分來自屋崙選民。選務處將在周一公布最終結果，並接受審計。

另一方面，在盛桃反超後，泰勒也並未認輸，並在19日發布推文表示：「現在宣布勝利或接受失敗還為時過早」。他寫道：「一旦結果明確，我將尊重選民的意願，無論最終結果如何，我都為我們開展的以屋崙為中心的競選活動感到自豪，並對每一位相信我的領導能力，並將我列入選票的選民表示無限感激。」

泰勒表示，很榮幸在第一選擇投票計票中，取得第一名。「很快我還會有更多的話要說，但在那之前，我將享受我兒子10歲生日的周末，並與我的團隊、支持者和家人討論前進的最佳行動方案。」

倡導優先選擇投票的非營利組織「FairVote」選舉專家希爾（Steve Hill）表示，「兩位傑出候選人之間的競選真是太棒了，」這也證實了優先選擇投票的可靠性，「阻止政治專家們在計票早期就貿然宣布結果」。

屋崙於2010年市長選舉中，首次實施複選式優先排序投票，並被證明具有決定性作用。當年華裔市議員關麗珍(Jean Quan)也是在最後一輪擊敗前州參議員派拉塔(Don Perata)，獲得足夠的第二與第三排序選票，攻下派拉塔在第一輪的最初優勢，當選市長。