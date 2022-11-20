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屋崙選舉大逆轉 盛桃有望當市長 泰勒未認輸

記者張曼琳／屋崙報導
盛桃有望在明日公佈最終結果後，成為下任市長。（記者劉先進／攝影）
盛桃有望在明日公佈最終結果後，成為下任市長。（記者劉先進／攝影）

屋崙市長選舉在周五晚間更新的投票結果中，迎來重大反轉。根據最新計入的近2萬3000張選票得出的結果，獲得工會和進步派支持的寮國苗裔後代盛桃（Sheng Thao），在經過優先選擇投票（Ranked-Choice Voting）第九輪計票後，反超此前有明顯優勢的溫和派候選人泰勒（Loren Taylor）。盛桃有望在明（21）日公布最終結果後宣布勝選。繼華裔關麗珍之後，屋崙又將出現一位亞裔女市長。

根據「聖荷西信使報」報導，盛桃對最終獲勝結果持積極態度，認為即使阿縣仍有2000張未被計入的選票，但盛桃在優先選擇投票中獲50.3%的得票率，高出泰勒49.70%的得票率，分析泰勒很難超出這大約680票的差距。

盛桃競選團隊在一份聲明中表示：「我們樂觀地認為，這樣領先地位將保持下去，盛桃將成為下一任屋崙市長。」聲明說，作為市長，她將領導該市努力遏制大流行期間出現的高犯罪率，並為大量無家者尋找可持續的生活空間。同時，盛桃也將在該市同運動家棒球隊（A's）新球場的談判中，起到關鍵作用。

阿縣副選務官科爾內霍（Cynthia Cornejo）在周五晚間表示，原本打算在當天完成計票，但到結束時該縣還剩下2000張選票，但其中可能只有一小部分來自屋崙選民。選務處將在周一公布最終結果，並接受審計。

另一方面，在盛桃反超後，泰勒也並未認輸，並在19日發布推文表示：「現在宣布勝利或接受失敗還為時過早」。他寫道：「一旦結果明確，我將尊重選民的意願，無論最終結果如何，我都為我們開展的以屋崙為中心的競選活動感到自豪，並對每一位相信我的領導能力，並將我列入選票的選民表示無限感激。」

泰勒表示，很榮幸在第一選擇投票計票中，取得第一名。「很快我還會有更多的話要說，但在那之前，我將享受我兒子10歲生日的周末，並與我的團隊、支持者和家人討論前進的最佳行動方案。」

倡導優先選擇投票的非營利組織「FairVote」選舉專家希爾（Steve Hill）表示，「兩位傑出候選人之間的競選真是太棒了，」這也證實了優先選擇投票的可靠性，「阻止政治專家們在計票早期就貿然宣布結果」。

屋崙於2010年市長選舉中，首次實施複選式優先排序投票，並被證明具有決定性作用。當年華裔市議員關麗珍(Jean Quan)也是在最後一輪擊敗前州參議員派拉塔(Don Perata)，獲得足夠的第二與第三排序選票，攻下派拉塔在第一輪的最初優勢，當選市長。

本次投票，按第一選擇投票計票，泰勒獲4萬1251票，盛桃獲3萬9654票。盛桃花費了九個回合才擊敗泰勒，並以略微優勢贏得優先選擇投票，也是屋崙舉行的四次市長選舉中，第二次出現候選人在沒有獲得第一選擇多數選民支持的情況下贏得選舉。

泰勒（右二）同其家人出席競選夜排隊。（記者張曼琳／攝影）
泰勒（右二）同其家人出席競選夜排隊。（記者張曼琳／攝影）

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