金山明年承辦APEC 城市復甦添助力 經濟效益估達3700萬

舊金山布里德（左二）和州長紐森（右二）上月初出席北美太平洋西岸領導人氣候協定簽字儀式。（記者張曼琳／攝影）

舊金山 市已被選為明年11月舉辦的第30屆亞太經濟合作會議（APEC ）主辦城市。市長布里德（London N. Breed）和州長紐森表示，熱烈歡迎各國元首、政府首腦以及來自世界各地各行各業的貴賓與會。上次美國主辦APEC是在2011年，事隔12年後明年在舊金山舉辦，預計將為該市帶來近3700萬元的經濟效益。

周五（18日）下午，市長布里德發表書面聲明，對將在明年承辦APEC峰會表示興奮和榮幸。聲明透露，這一消息是在副總統賀錦麗出席泰國曼谷的APEC峰會期間宣布的。

今年8月時，布里德市長曾致信國務卿布林肯（Antony Blinken），請求讓舊金山成為2023年APEC峰會的主辦城市。聯邦眾議院議長裴洛西、參議員范士丹和派迪拉也為支持該市舉辦這一為期五日峰會，提交了相關信件。

布里德在聲明中強調了舊金山與亞太地區廣泛的經濟、文化和學術聯繫，包括該市被公認為「通往亞太地區的門戶，為來自亞洲的投資主要目的地。」布里德說：「我們很榮幸被選為明年的東道主，已經準備好歡迎來自世界各地的領導人來到我們美麗的城市。我要感謝拜登 總統和哈里斯副總統選擇舊金山作為明年的舉辦地，並感謝眾議長裴洛西、參議員范士丹和派迪拉的堅定支持。

她還表示，「舊金山已具備了舉辦 APEC峰會活動的基礎設施，擁有超過3萬4000間酒店客房、新裝修的馬士孔尼（Moscone）會展中心、地標景點和文化體驗，以及世界級的美食場所。對於我們的城市、居民、勞工和遊客來說，這是一個令人興奮的機會。」

裴洛西也向總統拜登和副總統賀錦麗的支持表示感謝，她說：「憑藉舊金山與亞太地區深厚的經濟、文化和學術聯繫，我很自豪能加入倡導舊金山成為APEC峰會的完美東道主的一員。」

州長紐森也發表聲明，對明年的APEC表示興奮，他說：「在美國沒有比即將成為世界第四大經濟體的加州，更適合舉辦APEC峰會的地方了。」他表示，將「與舊金山一起張開雙臂，歡迎世界各國領導人明年的到來。」

根據紀錄，每年，舊金山海關從與APEC成員國家的雙向航運金額達1000億元。北加州公司向APEC買家出售了價值約600億元的商品和服務。北加地區也繼續成為大量投資流的來源和目的地。

華美銀行董事長兼最高執行長，被拜登任命為2023年APEC商業諮詢委員會主席的吳建民（Dominic Ng）說：「我很高興舊金山被選為明年11月的APEC主辦城市。作為美國最重要的文化、商業和金融中心之一，舊金山是舉行APEC峰會的絕佳選擇。」他期待與拜登政府、加州和舊金山市的密切合作。

舊金山除了是全球商業和旅遊的主要城市外，在技術創新上也處於世界領先地位。據估計，APEC峰會將為舊金山帶來近3700萬美元的經濟效益。舊金山旅遊協會主席Joe D’Alessandro表示：「APEC將令全球關注這座城市，以及帶來數以千計的國際遊客，這將有助於支持我們的經濟復甦，和數百家依賴遊客收入的小企業。」