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中央地鐵Muni新4站今起試運 「周末班車」1月7日前免費

編譯組／舊金山18日電
舊金山中央地鐵（紅線）今起試運行通車。（取自推特）
舊金山中央地鐵（紅線）今起試運行通車。（取自推特）

舊金山第一批Muni地鐵列車於19日上午8時開始在中央地鐵（Central Subway）開通；這條耗資19億5000萬元、全長1.7哩的線路延長線，是自2007年T線的最初一段開通以來，舊金山的第一個主要軌道交通擴建項目，開通時間比原訂晚了近四年。

中央地鐵將把Muni乘客帶到四個新的車站：South of Market、聯合廣場、第四街和士德頓街的華埠，其中三個是在地下。

舊金山交通局（SFMTA）將從本周六到明年1月的第一周，實行有限的周末班車服務；這意味著從上午8時到午夜，每12分鐘一班的地鐵列車將只在這四個新車站停靠，而不會與Muni的第四街和國王站連接。

在1月7日開始全面服務之前，乘坐中央地鐵是免費的；預計將有數千名乘客在周六試乘中央地鐵，SFMTA的工作人員將在中央地鐵站幫助乘客熟悉新的路標。

但這七個周末的有限服務，在技術上是對Muni運營商的測試，舊金山交通局局長譚林（Jeffrey Tumlin）說：「這使我們能夠對所有的工作人員進行最後培訓，以便在1月7日開始全面服務。」屆時，乘坐地鐵將花費2.50元。

從1月7日開始，完整的T線將服務於灣景獵人角（Bayview-Hunters Point）、Dogpatch、米慎灣、南市場區、 聯合廣場和華埠，並且更頻繁，平日每10分鐘就有一趟T線列車。

要換乘捷運BART和Muni地鐵線的乘客，可從聯合廣場站穿過一個地下大廳，轉到Powell街站換乘。乘客也可以從聯合廣場站換乘38/38R-Geary巴士，這是Muni最受歡迎的線路；T-三街的乘客可以在第四街和國王站換乘加州火車和Muni的N列車。

儘管在有限的周末服務開始時沒有手機服務，但交通局正在安裝天線，以便在中央地鐵以及Muni地鐵在市場街地鐵的剩餘死角處實現手機全覆蓋，預計將於明年初的某個時候完成。

中央地鐵可以容納兩節車廂的列車，與T線的地面部分以及其他Muni地鐵線路的容量相同。

地鐵站將設有自動售票機，民眾除了能用Clipper卡支付，也可透過手機下載Clipper應用程序，將Clipper卡新增到數位錢包支付。在實體Clipper卡短缺的情況下，灣區運營商正在推動這一選擇，它可以為你節省獲得新的實體卡所需的3元費用。

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