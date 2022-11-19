屋崙市長最新選情 盛桃反超泰勒

優先選擇投票幫助盛桃在本周計票取得重大進展，現在盛桃有贏得最終選舉的可能。（本報資料照片）

11月選舉計票最後關頭，屋崙 市長選舉出現大翻轉；在截稿前，兩名主要候選人泰勒（Loren Taylor）和盛桃（Sheng Thao）按照本次該市施行的優先選擇投票 （Ranked-Choice Voting）第九輪結果，盛桃反超，得票5萬6841票，得票率50.30%，泰勒以5萬6161票落後，得票率49.70%，盛桃有可能反敗為勝。

根據「東灣時報」之前報導，至18日約有全市75%至80%的選票被計入，盛桃逐漸縮小拉鋸。報導認為，雖然泰勒在早期計票結果中領先，但優先選擇投票幫助盛桃在本周取得重大進展，現在盛桃甚至有贏得最終選舉的可能。儘管如此，選舉計票遠未結束，專家表示現在預測誰將獲勝還為時過早。

盛桃競選經理芬尼伯格 (Noah Finneburgh) 說：「我們都希望得到明確的答案，但現在只能靜觀其變。」芬尼伯格還推測，競選趨勢轉向可能是由於「進步選民傾向於晚投票的智慧」。盛桃經常表達對進步政治的支持，並贏得了工會的廣泛支持。

目前未知為何近期計入的選票有利於盛桃的原因，阿達縣選民登記處尚未提供任何有關候選人在不同選區表現的詳細信息。此前，阿縣地檢官候選人、民權律師普萊斯（Pamela Price）戲劇性逆轉又再一步向前，獲22萬7438票，得票率53.11%。華埠 支持的候選人、現阿縣首席助理地檢官威利（Terry Wiley），得票20萬795票，得票率46.89% 。

第二區市議員 勵琪宣布連任成功

另外，選區代表華埠的第二區市議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）在昨日上午已經發布成功連任聲明。勵琪得票1萬576票，得票率67.84%。身為財務規畫師的挑戰者羅氏（Harold Lowe）得5013票，得票率為32.16%，勵琪以壓倒性優勢連任。

在聲明中勵琪寫道：「雖然選票仍有待清點，但趨勢很明顯，第2區的人民已再次選舉我擔任他們的議會代表。 我非常榮幸能夠繼續實現所有為屋崙居民的公共目標，努力工作，我感到非常謙卑，同時非常高興。」她還承諾繼續幫助該市居民，爭取生活在一個沒有槍枝暴力的社區，為教師、消防員和工薪家庭提供優質服務和負擔得起的住房。