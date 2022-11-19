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有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢

編譯組／聖荷西18日電
荷姆斯被判刑135個月，將被迫與兒子和未出世胎兒分開。圖為荷姆斯18日上午與家人一同步入聖荷西聯邦法院。（美聯社）
荷姆斯被判刑135個月，將被迫與兒子和未出世胎兒分開。圖為荷姆斯18日上午與家人一同步入聖荷西聯邦法院。（美聯社）

前Theranos執行長荷姆斯（Elizabeth Holmes）未能如願逃過牢獄之災，18日被判刑135個月。律師表示，再次懷有身孕的荷姆斯將面臨被迫與蹣跚學步的兒子和腹中胎兒出生後分開的「可怕未來」。

在法官達維拉（Edward Davila）18日判處她11.25年聯邦刑期後，孕肚十分明顯的荷姆斯在伴侶艾文斯（Billy Evans）和其他家人的包圍下不斷哭泣。她說：「我身上每一個細胞都對我的失敗感到遺憾。」

法官要求荷姆斯明年4月27日到監獄報到。儘管荷姆斯未透露其預產期，但聖荷西聯邦法院的記者表示，她看起來似乎已懷孕六、七個月，因此，她應該能在入獄前生下她第二個孩子。

荷姆斯的律師稱，這名「慈愛且盡職的母親和伴侶」不應該在監獄服刑，最多只應該被判刑18個月。

今年1月，陪審團裁定38歲的荷姆斯詐騙罪成，聯邦檢察官替她貼上了「毫無悔意的騙子」標籤，並稱她的詐騙計畫是矽谷有史以來最嚴重的白領罪行之一，要求法官判她入獄15年。

艾文斯和律師在提交給法院的備忘錄中表示，對荷姆斯來說，被監禁意味著她無法在每天早上看到她15個月大的兒子起床的模樣，無法和艾文斯一起抱著孩子在廚房裡跳舞，也無法在夜晚唱著「奇異恩典」搖著兒子入睡。

艾文斯說：「一想到要和麗茲（荷姆斯）分開，我的兒子在成長過程中，只能在警衛監視下隔著玻璃和母親見面，我的心都碎了。」

儘管艾文斯請求法官寬大量刑，但許多人並不同情荷姆斯，有些人在社群媒體上表示，貧窮的少數族裔女性在與子女分開時，公眾、法庭和媒體通常都無法了解她們的痛苦。有些人則質疑荷姆斯兩次懷孕的時間點，認為她是為了博取法官的同情，否則，為何自稱是慈母的人，在可能服刑長達20年的情況下還會懷孕。

一名網友推文說：「荷姆斯不關心自己以外的任何人，如果她關心的話，就不會在即將入獄的時候一再懷孕，這代表她並沒有考慮到孩子的最大利益。她必須坐牢，因為她是個騙子。」

法律專家表示，荷姆斯有可能向美國第九巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit）提出上訴，來延後她入獄的時間。

荷姆斯 監獄 詐騙

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