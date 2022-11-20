APAPA推薦 Pahoua Lo獲州長聘用為首位苗裔法官

Pahoua Lor（左一）是第一位被加州州政府任用的苗族裔美籍法官。（APAPA總部提供）

美國亞太公共事務聯盟州長人事任用委員會（APAPA-GAC）宣布，向加州 州長紐森 （Gavin Newsom）提交的兩位候選人，已於近日得到州長任用。紐森當選州長後，設定過一項目標，要確保在加州各級理事會和委員會任用並考慮到有色人種族群，APAPA-GAC一直在與州長的人事任用秘書保持密切合作，推薦合格的候選人。

Pahoua Lor是第一位被加州州政府任用的苗族裔美籍法官。在被紐森任用為佛萊斯諾（Fresno）法官前，Lor 在佛萊斯諾中心（Fresno Center）擔任三年移民律師。2010年至2013年期間，她曾在中央法律服務機構（Central Legal Services）擔任專職律師。她擁有San Joaquin法學院的法學博士學位。

Pahoua Lor表示：「雖然我可能是第一個受到任用的苗族裔女性，但我知道自己不會是最後一個，感謝APAPA 的推薦和幫助。」

APAPA-GAC宣傳主任Jacqui Nguyen表示，APAPA的使命是放大我們亞裔美國人社群 的聲音，不僅要鼓勵社群領導人們競選公職，還會為州長任用合格人員提出建議，我們的團隊一直致力於與Newsom州長及人事任用秘書合作，確保我們推薦的優秀申請人能得到州長辦公室的重視和考慮。

David Yee（左一）博士擔任加州亞太裔美國人事務委員會（APIAA）成員。（APAPA總部提供）

David Yee 擔任APIAA成員

除了對Lor的任用之外，紐森還任用了David Yee博士擔任加州亞太裔美國人事務委員會（APIAA）成員。David Yee現居Granite Bay，出生於一個具有豐富公共服務歷史的家庭，他的祖父曾被前州長Pat Brown和Ronald Reagan任命為加州牙科檢查委員會成員。

自2011年以來，Yee一直在Sutter醫療集團擔任腫瘤專家，並於2022年開始任職於該集團董事會。Yee擁有戴維斯加大醫學院醫學博士學位以及柏克萊加大公共衛生學院的公共衛生碩士學位。

David Yee表示：「公共服務是我們家的傳統，我很榮幸能被任命為加州亞太裔美國人事務委員會的委員，延續這一傳統。非常感謝 APAPA 的背書，幫助我實現了這一目標。」

APAPA-GAC的成員還包括Amit Pal、Amy Matecki 博士、 Jacqui Nguyen、Stephanie Sat 法官以及 Stuart Hing法官。

APAPA三位受到加州政府任用的成員，左起：Amy Matecki、Yong Ping Chen和William Liu 。（APAPA總部提供）

Amy Matecki表示，「支援多元化社群是很重要的工作。我們很榮幸能幫助和推薦這麼多優秀的、合格的候選人。」她最近重新被州長任命為加州針灸委員會委員。除了Matecki，紐森同時在機構內任用了Yong Ping Chen博士，她同時也是新成立的 APAPA-太平洋海岸的分會主席，2021 年William Liu 被任用為加州賭博控制委員會成員。

APAPA-GAC每個月都會召開會議，審核並支持那些對州長任用感興趣的申請人。加州境內設有 400 多個委員會和理事會，對任用感興趣的候選人可以造訪網頁www.apapa.org，了解更多資訊。