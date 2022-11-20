沙加緬度遊民營地決定拆除 無家可歸者市議會陳情 要求暫緩

遊民問題在加州愈來愈嚴重，本月15日沙加緬度市議會正在討論一個當地的遊民營地是否要清掃，但沒有結果。（本報資料照片）

本月15日沙加緬度市議會正在討論一個當地的遊民 營地，地點在Arden-Garden 和 Colfax 街西北方街廓，這個地點最初被列為沙加緬度無家可歸選址計畫之一，作為安全搬遷營地的地點，不過出於成本以及健康問題等擔憂，市府官員16日（周三）發布了計畫清掃和清理場地的通知，也意味著這個營地可能將受到衝擊。

沙加緬度市議會15日會議討論這個營地的去留，數十名無家可歸者則出現在議會上，要求市府延遲清理的工作。無家可歸者代表Les Light 在市議會上表示，需要得到一個明確的承諾，要求市府保持這個社區完好無缺，不會受到攻擊。

不過當市議員瓦倫蘇埃拉（Katie Valenzuela）談到延遲清掃計畫時，這項計畫在議程上無表決權，也因此議會無法對此做出任何表決的動作，最後議會一致投票 ，將這項計畫交給沙加緬度市府經理Howard Chan來解決這個問題。

雖然市議會並無決議這個營地的去留，但市府官員16日（周三）發布了計畫清掃和清理場地的通知，也意味著這個營地可能將受到衝擊，而後續無家可歸者、市府、議會以及民眾會如何因應，還待後續發展。

近期沙加緬度對無家可歸者也有愈來愈多的限制，今年期中選舉 推出提案，禁止在公有場所設立無家可歸者營地外，今年9月沙加緬度市議會擬新法令，限制所有學校、日托中心和托兒中心周圍，必須設置500英尺的營地緩衝區，並正式以9比0的投票通過這項法令，意味著所有議員都贊成這項法案。

沙加緬度市議會表示，不只是沙加緬度將學校附近特別畫定限定遊民露營，洛杉磯市議會之前也早已投票禁止在學校和日托場所500英尺範圍內設有遊民露營地，因此這項法令並非沙加緬度專有，也可能成為加州其他城市可能跟進的法令。