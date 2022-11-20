退伍軍人節 航空館百人參加紀念活動

退伍軍人節當天有上百人在McClellan的航空航太博物，Larry Avent 為退伍軍人節活動演唱了國歌。（特約記者錢曉莉／攝影）

退伍軍人節當天有上百人在McClellan的航空航太博物館 （Aerospace Museum），紀念那些為國家服務並獻出寶貴生命的軍人們 ，Larry Avent為此活動演唱了國歌，紀念活動在退役女軍人凱薩琳庫克 （Kathy Cook）及Tom Jones 的支持與協助下，圓滿成功。

活動就在veterans’day（11月11日）當天，有上百人抵達McClellan的航空航太博物館（Aerospace Museum）參加紀念活動，除了參觀博物館陳列的40多種不同模型的退伍軍用及民用飛機外，Larry Avent也為紀念活動演唱了國歌，Jim Chong則在活動中辦了一個愛國卡拉OK活動，活動相當熱鬧圓滿。

Tom Jones 表示，自從博物館成立以來，先後共有200多個社區服務人員義務為博物館服務，每年接待成千上萬個中學生，讓學生們能夠親臨現場地觀看 、了解美國早期在第一次世界大戰和第二次世界大戰中，用過的飛機，包括當時的機械配件。

活動當天，除了參觀外，也有唱歌等活動，紀念退伍軍人，也讓更多後代了解退伍軍人節的意義。