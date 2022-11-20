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金山市長專欄／後疫時代 金山復甦任重道遠

舊金山市長 倫敦‧布里德
布里德市長到華埠。
布里德市長到華埠。

親愛的讀者們：

雖然最近選舉計票仍在進行，但結果已經相繼公布。舊金山處於關鍵時刻，大家面對公共安全、市中心復甦以及街頭無家可歸和吸毒等多方面的挑戰和挫敗感。

現在，市內許多居民也感到挫折，但儘管如此，他們亦沒有放棄，並積極投票變革，支持回到良好政府的基本功能。

我在此祝賀我們的地方檢察官謝安宜，以及最新的兩位市參事麥德誠和殷嘉立當選。我亦恭賀教育委員會委員黎美兒和李慧文的勝選，以及莫雷爾當選社區大學董事會成員。

在今年3月的市情咨文演說中，我提到，我們必須專注於回到市政基本功能。因為在我們和居民於新冠疫情期間為相互保護做出了巨大努力後，現在是我們專注於重建和照顧政務的時候了。這代表著，要確保我們的街道更乾淨、更安全；這代表確保我們的公車按時行使；這代表確保我們的學生在課堂上得到支援；這也代表在我們推動經濟復甦和增加就業機會時，對預算做出艱難的決定。

布里德市長走訪洪記麵家。
布里德市長走訪洪記麵家。
林少琪、謝安宜、布里德、李兆祥。
林少琪、謝安宜、布里德、李兆祥。

當然，我們希望推動創新計畫。我們希望採取大膽的步驟，例如為家庭在金門公園內創造美麗和安全的新開放空間，包括JFK大道。當然，我們希望繼續作為捍衛所有人平等權利的領導。但這項工作必須與我們繼續致力於做好基礎工作相輔相成。

布里德市長與中華總會館首位女總董林少琪。
布里德市長與中華總會館首位女總董林少琪。
布里德市長走訪洪記麵家。
布里德市長走訪洪記麵家。

展望未來，後疫時代舊金山市政建設與經濟復甦任重道遠。我們需要繼續推動重要的工作，無論是在圍繞公共安全、住房和教育的工作基礎上，還是推廣市中心經濟發展，改革我們的招聘流程，以便我們能夠填補空缺並改善市政服務，以及繼續努力減少無家可歸者人數。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。 

敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德

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