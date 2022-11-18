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聖他克拉拉市長連任 49人隊挺貝克仍落敗

編譯組／灣區17 日電
聖克拉拉市長吉爾默宣布贏得連任。(圖取自聖市市長吉爾默官方臉書)
聖克拉拉市長吉爾默宣布贏得連任。(圖取自聖市市長吉爾默官方臉書)

聖他克拉拉市長吉爾默(Lisa Gillmor)再次擊退市議員貝克(Anthony Becker)，連任市長席位。吉爾默16日晚間宣布勝選，91%票數已清點，兩人僅相差687票。吉爾默聲明表示，感謝聖他克拉拉居民投票給她，並傳達「聖市是非賣品」的訊息。她為居民感到驕傲，對城市未來充滿希望。

根據媒體報導，貝克17日承認敗選。他對相關詢問不予置評。

在競爭激烈的聖他克拉拉市長競選中，舊金山49人隊向外部競選委員會投入約250萬元，資助數位與郵寄廣告，目標是將吉爾默逐出聖市、支持推進貝克。

吉爾默認為，翻轉「數百萬元的負面競選活動」(multi-million-dollar negative campaign)，不會改變事情本身。她指出，若想要沒有腐敗的市議會、透明與道德運作的市政府，必須保持堅定。

吉爾默是房地產經紀人，經營一家物業管理公司，在市議會任職18年。她在兩個不同任期內、擔任12年的市議員，自2016年被任命以來，一直擔任市長職務。2018年首次贏得作為市長的第一個完整任期，當時也擊敗競爭對手貝克。

儘管對貝克的財務支援，遠遠超出吉爾默，但她在競選中並不孤單。房地產公司「Related Companies」投入25萬元經費到委員會、支持吉爾默選舉，聖他克拉拉警察協會、聖他克拉拉市消防員工會也支持她。

貝克是科技公司內容管理員，在第一輪選舉結果中僅落後吉爾默不到60票，他在選舉當晚表示，對票數接近感到鼓舞。但隨著聖他克拉拉縣選舉官員每次更新票數，吉爾默擴大領先優勢。

這場競選被定義是對49人隊的分歧立場，49人隊向聖他克拉拉市租借Levi's體育場，並進行管理。吉爾默反對NFL球隊，因為從體育場的日常管理、體育場的音樂會宵禁和球隊租金，相關事宜都進行代價高昂的法律爭戰。

貝克則在49人隊大力支持下，2020年被選為市議員，在過去兩次選舉中花費數百萬元、支持貝克與其他四名市議員競選活動之後，他們被稱為「49人隊五人組」(49er five)，面對各界認為他們對球隊過於偏袒的指責。貝克聲稱，市長的領導層導致聖市陷入重大財務漏洞，拖延有關投票權與體育場的高成本訴訟。

吉爾默聲明表示，聖他克拉拉市民可信任她。作為市場，將繼續確保體育場履行承諾、擁有優質城市服務與安全社區。共同努力，將城市利益放在首位，所有目標都可達成。

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