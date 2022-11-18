新一波疫情來了？加州確診數暴增

加州新冠確診病例最近顯著增加，可能是新一波疫情的開始。（Getty Images）

在經歷多個月病例下降之後，加州 的新冠病例又開始呈現上升趨勢。報導指出，新冠新變種病毒 株正在加州和美國快速傳播，新增病例數量已超過夏季主導的病毒株。

去年冬季，Omicron 疫情在假期期間開始，在1月第二周達到最高峰，當時灣區每日新增病例超過1萬8000例，非常驚人，幾乎是上一個冬季最高峰時的四倍。

最近，加州出現了病例回升的早期訊息，陽性檢測率已連續第二周上升，從上周的4.5%上升到5.3%，這是自9月中旬以來首次超過5%。5%是大部分公共衛生官員公認的控制病毒傳播的基線。

此外，加州新冠病人住院率也正在上升。截至17日，加州有1842名新冠確診者住院，比前一周增加8%，加護病房住院人數增加到225人，增幅為15%。

阿拉米達縣衛生局局長摩斯（Nicholas Moss）表示，他們發現當地病例、檢測陽性率和廢水病毒含量都有所增加。

格萊史東研究院（Gladstone Institutes）資深研究員格林（Warner Greene）說：「看起來，Omicron亞型病毒BQ.1和BQ.1.1將成為這個冬季的主導病毒株。它們具有更強的躲避免疫力的能力，意味著會有更多人被傳染，但它們的致病力沒有Omicron那麼高，這是個好消息。」

格林還說：「這次的變種病毒株很多，不同地區可能有不同的主導病毒株，現在還不清楚這些病毒株會讓病例激增到什麼程度。」

專家表示，由於愈來愈多人不再採取防疫措施，例如與他人保持距離和戴口罩，且已恢復正常生活，加上二價加強針（bivalent booster）的接種率很低，最新變種病毒株躲避免疫力的能力又更上層樓，可能都是病例增加的原因。

灣區衛生官員表示，自11月初以來，流感和包括呼吸道融合病毒（RSV）在內的呼吸道病毒病例大幅增加，已經對本地醫療系統造成壓力。

聯邦疾病防制中心（CDC）估計，截至上周，BQ.1和BQ.1.1造成的病例總和已占美國新增新冠病例的44%，超過了之前主導的病毒株BA.5。根據數據，兩周前，BA.5病例仍占總病例的一半以上，BQ.1和BQ.1.1病例僅占22%。

其他Omicron亞型病毒株也同時在社區中傳播。上周，BF.7病例占總病例7.8%，BA.4.6占5.5%，BA.2.75的亞型BN.1占4.3%。其中，BN.1病例在美西地區有顯著增加的跡象，占美西地區總病例的6.2%。

傳染病學家預測，BN.1的突變可能讓它擁有高度躲避免疫力的能力，代表這個病毒株已經進化到可以躲避疫苗接種或先前感染產生的抗體。

不過，幾位專家表示，目前還沒有跡象顯示這些新病毒株會導致人們出現比以前更嚴重的症狀。

柏克萊加大傳染病學家雷恩戈德（Art Reingold）說：「到目前為止，新病毒株似乎並沒有使人們的病情加重，也沒有降低疫苗預防重症的有效性。」

儘管如此，一再重複感染也有其風險。上周發表在「自然醫學」（Nature Medicine）上的一項研究報告發現，與初次感染新冠病毒相比，無論疫苗接種狀態如何，重複感染會讓器官衰竭、住院和死亡的風險上升。

華盛頓大學醫學院臨床傳染病學家阿爾阿里（Ziyad Al-Aly）說：「我們的研究明確表明，第二次、第三次、第四次感染新冠病毒會提高出現重症的額外健康風險，尤其是感染後的頭30天和之後的幾個月（即長新冠）。」