我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柏加大也不玩 跟進耶魯、哈佛退出「美新法學院」排名

股市下跌 401(k)退休帳戶蒸發23% 降至9.7萬

新一波疫情來了？加州確診數暴增

編譯組／綜合17日電
加州新冠確診病例最近顯著增加，可能是新一波疫情的開始。（Getty Images）
加州新冠確診病例最近顯著增加，可能是新一波疫情的開始。（Getty Images）

在經歷多個月病例下降之後，加州的新冠病例又開始呈現上升趨勢。報導指出，新冠新變種病毒株正在加州和美國快速傳播，新增病例數量已超過夏季主導的病毒株。

去年冬季，Omicron疫情在假期期間開始，在1月第二周達到最高峰，當時灣區每日新增病例超過1萬8000例，非常驚人，幾乎是上一個冬季最高峰時的四倍。

最近，加州出現了病例回升的早期訊息，陽性檢測率已連續第二周上升，從上周的4.5%上升到5.3%，這是自9月中旬以來首次超過5%。5%是大部分公共衛生官員公認的控制病毒傳播的基線。

此外，加州新冠病人住院率也正在上升。截至17日，加州有1842名新冠確診者住院，比前一周增加8%，加護病房住院人數增加到225人，增幅為15%。

阿拉米達縣衛生局局長摩斯（Nicholas Moss）表示，他們發現當地病例、檢測陽性率和廢水病毒含量都有所增加。

格萊史東研究院（Gladstone Institutes）資深研究員格林（Warner Greene）說：「看起來，Omicron亞型病毒BQ.1和BQ.1.1將成為這個冬季的主導病毒株。它們具有更強的躲避免疫力的能力，意味著會有更多人被傳染，但它們的致病力沒有Omicron那麼高，這是個好消息。」

格林還說：「這次的變種病毒株很多，不同地區可能有不同的主導病毒株，現在還不清楚這些病毒株會讓病例激增到什麼程度。」

專家表示，由於愈來愈多人不再採取防疫措施，例如與他人保持距離和戴口罩，且已恢復正常生活，加上二價加強針（bivalent booster）的接種率很低，最新變種病毒株躲避免疫力的能力又更上層樓，可能都是病例增加的原因。

灣區衛生官員表示，自11月初以來，流感和包括呼吸道融合病毒（RSV）在內的呼吸道病毒病例大幅增加，已經對本地醫療系統造成壓力。

聯邦疾病防制中心（CDC）估計，截至上周，BQ.1和BQ.1.1造成的病例總和已占美國新增新冠病例的44%，超過了之前主導的病毒株BA.5。根據數據，兩周前，BA.5病例仍占總病例的一半以上，BQ.1和BQ.1.1病例僅占22%。

其他Omicron亞型病毒株也同時在社區中傳播。上周，BF.7病例占總病例7.8%，BA.4.6占5.5%，BA.2.75的亞型BN.1占4.3%。其中，BN.1病例在美西地區有顯著增加的跡象，占美西地區總病例的6.2%。

傳染病學家預測，BN.1的突變可能讓它擁有高度躲避免疫力的能力，代表這個病毒株已經進化到可以躲避疫苗接種或先前感染產生的抗體。

不過，幾位專家表示，目前還沒有跡象顯示這些新病毒株會導致人們出現比以前更嚴重的症狀。

柏克萊加大傳染病學家雷恩戈德（Art Reingold）說：「到目前為止，新病毒株似乎並沒有使人們的病情加重，也沒有降低疫苗預防重症的有效性。」

儘管如此，一再重複感染也有其風險。上周發表在「自然醫學」（Nature Medicine）上的一項研究報告發現，與初次感染新冠病毒相比，無論疫苗接種狀態如何，重複感染會讓器官衰竭、住院和死亡的風險上升。

華盛頓大學醫學院臨床傳染病學家阿爾阿里（Ziyad Al-Aly）說：「我們的研究明確表明，第二次、第三次、第四次感染新冠病毒會提高出現重症的額外健康風險，尤其是感染後的頭30天和之後的幾個月（即長新冠）。」

加州 Omicron 變種病毒

上一則

吊掛深膚色布偶 薩拉度加疑現仇恨犯罪

下一則

史丹福學者戴雅門、梅慧琳 談台海安全

延伸閱讀

美女籃球星被俄國判刑9年 已送流放地服刑

美女籃球星被俄國判刑9年 已送流放地服刑
民主黨格林當選夏威夷州長 誓言減輕住房負擔

民主黨格林當選夏威夷州長 誓言減輕住房負擔
盼俄釋遭囚女籃球星 拜登：希望與普亭認真討論

盼俄釋遭囚女籃球星 拜登：希望與普亭認真討論
共和黨喬州聯邦眾議員格林：彈劾拜登易如反掌

共和黨喬州聯邦眾議員格林：彈劾拜登易如反掌
撞牆期？ 勇士苦吞二連敗 格林坦言：得找出問題來

撞牆期？ 勇士苦吞二連敗 格林坦言：得找出問題來

熱門新聞

馬斯克取消遠距工作隔天，推特舊金山總部靜悄悄。（美聯社）

馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄

2022-11-12 15:01
西貝爾的律師費根表示，西貝爾在溫斯坦審判中作證，為了倖存者尋求某種程度的正義，並作為改善女性生活的畢生工作一部分。圖為西貝爾檔案照片。(美聯社)

加州州長紐森妻 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

2022-11-15 00:22
王慶偉驟然離世，社區震驚。（取自臉書）

灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

2022-11-16 21:31
舊金山州立大學亞裔研究系教授張華耀認為，「這是一個集體種族創傷的時期」。（記者張曼琳／攝影）

海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人

2022-11-12 10:51
陳剛說，他曾有一個美麗的美國夢，但是如今卻成為噩夢。（本報系檔案照片）

陳剛：曾經的美麗美國夢 如今成噩夢

2022-11-13 02:19
圖為持槍劫匪在搶劫攝影師器材。（視頻截圖）

北灣舊金山拍婚紗照聖地 亞裔攝影師遭持槍搶劫

2022-11-13 21:13

超人氣

更多 >
想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡

想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡
60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量

60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量
福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再

福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再
習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重

習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重
裴洛西將卸任眾院民主黨領袖 交棒新一代

裴洛西將卸任眾院民主黨領袖 交棒新一代