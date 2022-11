史丹福學者戴雅門、梅慧琳 談台海安全

戴雅門認為,台灣需要找到加強自身防禦、抵抗和威懾中國的能力的方法,同時避免任何可能被北京視為挑釁的行為。(本報檔案照)

史丹福大學 胡佛研究院成員、中國銳實力與政治學者戴雅門(Larry Diamond)和史丹福大學國際研究所研究員、中國軍事與安全問題專家梅慧琳(Oriana Skylar Mastro),與前美國駐俄羅斯大使、國際問題研究所所長麥克弗爾(Michael McFaul)近日一起參加世界級播客(the World Class podcast)節目「說起台灣時,我們需要說些什麼」(What We Need Talk When We Talk About Taiwan),討論中國大陸對台灣的野心,以及美國及其盟友如何威懾北京 。

會上指出,自1940年代以來,台灣一直小心翼翼地在自己的自治和北京對統一的渴望之間徘徊。2022年10月,中國共產黨選舉習近平 第三次擔任總書記,使習近平成為自1976年毛澤東統治結束以來任期最長的領導人。習近平統治的延伸不僅對中國,而且對更廣泛的印太地區和全球地緣政治秩序都具有重大影響,特別是台灣。

梅慧琳認為,自 1949 年以來,大陸領導人一直在計畫和思考如何收復台灣。隨著現代化能力的上線,力量平衡已經向中國軍隊傾斜,成本效益計算有利於北京的野心。長期規劃階段現已接近尾聲,付諸行動的可能性正在增加。中國完全有機會在未來五年內對台灣使用某種武力。在過去的二十年裡,中國一直在努力實現其軍事現代化,並增強其武裝統一台灣並威懾阻止美國干涉的能力。

戴雅門提醒,香港自治的結束和北京對一國兩制模式的打壓,對台灣空防和沿海水域的軍事入侵,以及中國軍事恐嚇明顯影響了台灣輿論。令人擔憂的是,雖然政治精英認識到局勢的真實和當前危險,但台灣公眾的民意調查顯示,絕大多數公民仍然認為中國不太可能發動攻擊或入侵。

梅慧琳認為,由於地理位置相近,如果中國行動迅速,中國軍隊很有可能會在美軍有時間進入陣地之前占領台灣。美國太平洋部隊都不在亞洲,大多數位於夏威夷和加州,還有日本的一些基地和機場。為了能夠有效威懾中國,美國需要更強大的前沿部署軍事能力,以便能夠阻止或阻止中國軍隊進入台灣。

戴雅門認為,為了最大限度地提高安全性,台灣需要找到加強自身防禦、抵抗和威懾中國的能力的方法,同時仍要避免出現任何可能被北京視為挑釁的行為。台灣也需要更強的陸上軍事威懾能力。這樣的策略是一種「豪豬方法」(porcupine approach),它增加了小型移動致命武器的數量。增加公民參與軍事訓練也很重要,重點包括武器訓練和城市防禦戰術。

由於經濟關係以及擔心未來與中國發生衝突,許多美國盟友和合作夥伴不願與中國交惡。戴雅門認為,日本如果願意和美國聯手,為台灣而戰,那這將會是一場注定勝利的戰爭,並能有效的震懾北京。