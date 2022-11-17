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加大罷工第三天 州參議員威善高到場聲援 校方大轉彎願談判

記者王子涵／舊金山報導
超過500名醫護工作者聚集在舊金山加大醫療中心，呼籲提高醫護工作者的薪酬待遇。（記者王子涵／攝影）
超過500名醫護工作者聚集在舊金山加大醫療中心，呼籲提高醫護工作者的薪酬待遇。（記者王子涵／攝影）

號稱全美高校歷史上最大規模的加州大學罷工運動，16日進入第三天，超過500名醫護工作者聚集在舊金山加大醫療中心（UCSF Medcal Center），呼籲提高醫護工作者的薪酬待遇。州參議員威善高（Scott Wiener）到場聲援。不過罷工運動領袖表示，校方的態度已發生180度轉變，開始接受談判。

全美汽車工人5810工會主席、神經學家斯威尼（Neal Sweeney）表示，加大校方在罷工當天不接受任何談判，並且設置警戒哨，但在周二下午突然轉變態度，安排超過8小時的談判會議，並同意就所有問題商量解決方案。斯威尼說，「罷工運動正產生效果，我們的力量在發揮作用。」

斯威尼表示，5810工會與學術與醫護工作者站在一起，我們需要繼續發動醫護人員加入這場罷工運動，加州大學欺騙了我們，我們需要繼續奮鬥。

加大醫療系統是加州最大的醫療服務供應商，共有超過5000名醫護工作者。然而在歷時數月多達20次的薪酬談判中，工會指責校方惡意討價還價，壓低工人薪資，最終工會發動10所加大約5萬名員工在14日開始大罷工。

據媒體報導，約40%的加州學生醫護工作者要將一半的工資支付房租，剩餘的工資還需負擔通勤、食品。在通貨膨脹的背景下，他們的生活變得十分困難。

威善高說：「人們將性命交到你們的手上，卻支付你們貧困線的工資，這太糟糕了。」

威善高表示，他的姊姊是一名在紐約工作的愛滋病醫師，他的哥哥是一名老年病學家，所以他很了解要成為一名醫護工作者所需要的付出。「有時需要連續工作12個小時不停歇，你們不應該被這個糟糕的系統如此對待。」威善高說，「你們擁有我全部的支持，我們需要繼續戰鬥。」

談判委員會委員Jackie表示，加州大學嚴重忽視醫護人員的安全和健康。作為心臟病學家，她經常為病人拍攝X光片，但在工作的前八個月，她並未接受任何校區提供的安全訓練，其防護服也十分陳舊。「射線可導致癌症、不孕不育。」Jackie說，「學校未經我同意就披露了我懷孕的信息。我使用的安全設備也被檢測出不合格，在執行緊急程序時，輻射量也不受監控，這樣對待員工是不正確的。」

Jackie為此與校方談判了八個月，要求為暴露在幅射中的工作者提供安全的檢測裝備，但一直未果。「我覺得，我必須在個人健康與真正需要急救的病人中做出抉擇。」Jackie說。

威善高對罷工者說，人們將性命交到你們的手上，卻支付你們貧困線的工資，這太糟糕了。...
威善高對罷工者說，人們將性命交到你們的手上，卻支付你們貧困線的工資，這太糟糕了。（記者王子涵／攝影）

加州大學 罷工 檢測

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