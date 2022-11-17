加州油價跌勢 料持續至年底

加州油價有望持續下降到年底。 （美聯社）

灣區 和加州 的汽油價 格自上個月以來已經下降約70美分。專家說，油價可能會在感恩節假期繼續下降，並可能會持續到今年年底。

價格下降是由幾個因素造成的，包括加州煉油廠解決了曾令10月份油價飆升至8美元的問題，以及改用了生產成本更低的冬季混合天然氣；原油價格也在每桶85至95美元之間徘徊了幾周。同時專家說，人們在冬季對天然氣的需求通常也較低，特別是在北加州。由於氣溫下降，人們傾向於待在家裡。

GasBuddy的石油分析主管Patrick De Haan說：「加州有點像得到了雙重的緩解。」儘管如此，加州仍然是全國汽油最昂貴的地區。

根據美國汽車協會（AAA）的數據，截至周三，全國平均價格為每加侖3.74美元，而加州一加侖汽油的平均價格為5.40美元，比一個月前低68美分。在全國油價最高的灣區，納帕的油價在上個月下降幅度最大，達到80美分；舊金山周三平均油價5.54美元，比一個月前低72美分；屋崙5.42美元，相差72美分；聖荷西5.47美元，相差66美分；聖他路薩為5.53美元，比上個月低64美分。

北加州汽車協會發言人多納蒂（Michelle Donati）稱，若無意外，油價預計將在長假周末繼續走低。他說，預計超過730萬加州人將在感恩節周末出行，其中超過630萬可能駕車出行，與去年相比僅增加了1.2%。而在全國範圍內，預計有5460萬人將在假日周末出行，比去年增加1.5%。

人們被敦促開車到處走走，或使用GoBuddy或谷歌地圖等應用程序，以找到所在地區的最便宜油價。

柏克萊加大能源研究所所長伯倫斯坦（Severin Borenstein）說，當油價下降時，會出現很多不同價格。「四處尋找當地最低價格的回報可能非常高，」伯倫斯坦說。「僅幾個街區之內看到每加侖0.60至1美元的價格差異是很正常的。

GasBuddy的De Haan說，到今年底，價格可能會繼續逐步下降到去年加油站的最後價格。「到今年底，舊金山的油價可能會降到每加侖5美元以下，這並非不可能。」