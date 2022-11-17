我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

加州油價跌勢 料持續至年底

編譯組／綜合16日電
加州油價有望持續下降到年底。 （美聯社）
加州油價有望持續下降到年底。 （美聯社）

灣區加州的汽油價格自上個月以來已經下降約70美分。專家說，油價可能會在感恩節假期繼續下降，並可能會持續到今年年底。

價格下降是由幾個因素造成的，包括加州煉油廠解決了曾令10月份油價飆升至8美元的問題，以及改用了生產成本更低的冬季混合天然氣；原油價格也在每桶85至95美元之間徘徊了幾周。同時專家說，人們在冬季對天然氣的需求通常也較低，特別是在北加州。由於氣溫下降，人們傾向於待在家裡。

GasBuddy的石油分析主管Patrick De Haan說：「加州有點像得到了雙重的緩解。」儘管如此，加州仍然是全國汽油最昂貴的地區。

根據美國汽車協會（AAA）的數據，截至周三，全國平均價格為每加侖3.74美元，而加州一加侖汽油的平均價格為5.40美元，比一個月前低68美分。在全國油價最高的灣區，納帕的油價在上個月下降幅度最大，達到80美分；舊金山周三平均油價5.54美元，比一個月前低72美分；屋崙5.42美元，相差72美分；聖荷西5.47美元，相差66美分；聖他路薩為5.53美元，比上個月低64美分。

北加州汽車協會發言人多納蒂（Michelle Donati）稱，若無意外，油價預計將在長假周末繼續走低。他說，預計超過730萬加州人將在感恩節周末出行，其中超過630萬可能駕車出行，與去年相比僅增加了1.2%。而在全國範圍內，預計有5460萬人將在假日周末出行，比去年增加1.5%。

人們被敦促開車到處走走，或使用GoBuddy或谷歌地圖等應用程序，以找到所在地區的最便宜油價。

柏克萊加大能源研究所所長伯倫斯坦（Severin Borenstein）說，當油價下降時，會出現很多不同價格。「四處尋找當地最低價格的回報可能非常高，」伯倫斯坦說。「僅幾個街區之內看到每加侖0.60至1美元的價格差異是很正常的。

GasBuddy的De Haan說，到今年底，價格可能會繼續逐步下降到去年加油站的最後價格。「到今年底，舊金山的油價可能會降到每加侖5美元以下，這並非不可能。」

油價 加州 灣區

上一則

日落區市議員馬兆明承認敗選 為任內成績自豪 將續戰鬥

下一則

原憲法路更名 阿拉米達市陳煥瑛路牌揭幕

延伸閱讀

加州主計長選戰 華裔陳仁宜承認落敗

加州主計長選戰 華裔陳仁宜承認落敗
加州駕訓班勾結車管局 20嫌起訴

加州駕訓班勾結車管局 20嫌起訴
美國中期選舉後 油價將保持高位

美國中期選舉後 油價將保持高位
碳排放「疫」外翻轉：美國升了 中國降了

碳排放「疫」外翻轉：美國升了 中國降了
4華裔當選伊州眾議員 普立茲克連任州長

4華裔當選伊州眾議員 普立茲克連任州長

熱門新聞

馬斯克取消遠距工作隔天，推特舊金山總部靜悄悄。（美聯社）

馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄

2022-11-12 15:01
Meta 執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）於美西時間9日上午11時在臉書上對現任員工直接發表談話。（本報資料照片）

Meta 9日裁員逾萬人 要求全體員工當日不進辦公室

2022-11-09 15:27
西貝爾的律師費根表示，西貝爾在溫斯坦審判中作證，為了倖存者尋求某種程度的正義，並作為改善女性生活的畢生工作一部分。圖為西貝爾檔案照片。(美聯社)

加州州長紐森妻 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

2022-11-15 00:22
舊金山州立大學亞裔研究系教授張華耀認為，「這是一個集體種族創傷的時期」。（記者張曼琳／攝影）

海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人

2022-11-12 10:51
王慶偉驟然離世，社區震驚。（取自臉書）

灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

2022-11-16 21:31
陳剛說，他曾有一個美麗的美國夢，但是如今卻成為噩夢。（本報系檔案照片）

陳剛：曾經的美麗美國夢 如今成噩夢

2022-11-13 02:19

超人氣

更多 >
習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多
預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人

預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人
年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助

年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助
南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺
灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝