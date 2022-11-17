最新報告：加州預算赤字 明年恐達250億元

立法會分析師佩特克出示其辦公室公布的加州2023-2024會計年度財政前景分析報告。（美聯社）

加州 官員16日宣布，加州明年可能出現250億元的預算 赤字，終結歷史性盈餘。

由民主黨控制的加州對富豪徵的稅比美國其他州多，收入減少意味著富豪賺的錢比過去少。這正是為什麼當經濟開始衰退時，加州往往是美國最先出現預算問題的州。

無黨派立法會分析師 辦公室（Legislative Analyst's Office）16日公布的一份展望報告指出，可用於了解股市健康狀況的標準普爾500指數（S&P 500，又譯史坦普500）今年已下跌超過17%，加州目前收入比預期低了410億元。報告估計出的赤字低於410億元，是因為其中一些收入損失被支出減少所抵銷。

報告稱，收入減少不會讓加州重要的政府服務擴展計畫受到影響，包括4歲兒童免費入讀幼稚園和低收入無證移民的免費醫療健保。

不過，紐森政府表示，收入減少將迫使他們在支出上做出一些痛苦的決定。

州財政廳發言人帕默（H.D. Palmer）說：「儘管我們已做好萬全準備，但不代表縮小預算缺口不困難，尤其是在經濟持續放緩或變得更糟的情況下。」

加州的儲蓄帳戶目前共有372億元存款，也有足夠的現金可履行今年的義務。立法會分析師佩特克（Gabriel Petek）說：「這個赤字其實頗大，但並非無法解決。我們不認為這是一場預算危機。」

加州的收入以具有高波動性著稱，可隨著股市的變化大起大落。兩年前，官員也曾預測，新冠疫情將導致加州出現540億元預算赤字，但這一赤字從未發生過，因為加州經濟依然強勁。

然而，這次的赤字可能沒那麼容易化解，因為飆升的通貨膨脹率使一切變得更加昂貴。美國聯準會（Federal Reserve）試圖透過提高利率來抑制通貨膨脹，高利率讓貸款變貴，導致人們減少支出，也導致企業進行裁員，這代表人們繳納的稅金會減少。

立法會分析師辦公室在報告中說：「聯準會要在不引發經濟衰退的情況下抑制通膨的可能性很小。」

紐森政府下個月將開始制定預算計畫。加州參議會臨時議長艾金斯（Toni Atkins）表示，她相信加州今年可以通過預算，不會持續削減學校和其他核心計畫資金，也不會對中產階級家庭加稅。