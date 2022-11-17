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加州灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

矽谷心臟 馬漢當選聖荷西市長 獲51.32%支持率

記者陳爍嘉／聖荷西報導
馬漢將成為下一任聖荷西市長。（本報檔案照）
馬漢將成為下一任聖荷西市長。（本報檔案照）

聖他克拉拉縣中期選舉計票率更新緩慢，截至16日發稿時間完成計票90%。但聖荷西市長的競選大局底定，市議員馬漢（Matt Mahan）獲得12萬3436票（51.32%支持率），聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）獲得11萬7085票（48.68%支持率），6351票的差距已經決定了馬漢將成為本次市長競選的贏家。

馬漢當晚在推特上發文，感謝所有在選舉中投票的選民，他說，「你們的投票都是經過深思熟慮的，你們的聲音都會被聽到。我要感謝我們出色的志願者和四萬參加了我們的『常識運動』的聖荷西市民。你們建立了這座城市有史以來最強大的草根運動之一，正是你們的工作使常識的勝利成為可能。」他說，「把我們作為一個城市團結在一起的東西，比政治競爭中的任何分裂都要強大得多。」

對手查維茲 推特承認敗選

 

查維茲已承認敗選，她16日對馬漢表達祝福。她在推特上表示，「雖然我們沒有獲勝，但我們傳遞的信息將會繼續存在，我將在未來兩年擔任縣議員的過程中繼續有所作為。」她表達了對這座城市的熱愛，承諾在未來繼續改善公共安全，增加更多經濟適用房，讓遊民恢復正常生活，「我永遠不會放棄對這座城市許下的承諾」。

查維茲在推特文中直截了當地提到馬漢的兩年任期並寫道，「我們在全國和地方都看到了令人擔憂的趨勢，候選人、他們的支持者和特殊利益集團表現出說謊的意願，扭曲、欺騙、甚至非人化他們的對手。這種行為不僅造成了選民的疑慮，還威脅到我們的民主。」查維茲在這個警告中沒有點具體的人名。

11月8日，聖荷西選民以58%對42%的壓倒性多數贊成改變城市憲章，將市長選舉與總統選舉同年進行，這意味著馬漢將任職至2024年，屆時聖荷西將迎來下一任市長選舉。

外界推測 查維茲2024再選

馬漢與查維茲都在競選中承諾幫助聖荷西變得更加安全和繁榮。馬漢在推特中表示，他希望在未來幾年與查維茲密切合作，共同努力找到常識性的解決方案，以結束遊民危機，有效地打擊犯罪，讓聖荷西市更加可負擔、清潔，共同應對面臨的挑戰。

查維茲表示，聖荷西在未來數月和數年內面臨眾多挑戰，需要整個市議會通力合作，以達成有意義且公平的解決方案。查維茲在推特上的聲明讀起來更像是競選演說，而不是敗選演說。她說，「我很自豪能夠與我們社區的許多人分享我的願景：希望，進步、包容和賦權，以及讓聖荷西真正成為美國文化、政治和經濟之都。」這引發了人們的猜測，即查維茲可能會在2024年議員任期結束時第三次嘗試競選市長。

現任市長李卡多 聲明祝賀馬漢

聖荷西現任市長李卡多（Sam Liccardo）也發表聲明，祝賀馬漢即將贏得市長競選。他說，「馬漢市長將是一位協作、充滿活力和深思熟慮的領導者，他將確保我們的政府像我們所服務的家庭一樣努力工作。我對馬漢的當選感到興奮，聖荷西的未來將充滿希望」。

查維茲落敗，向馬漢表示祝福。（本報檔案照）
查維茲落敗，向馬漢表示祝福。（本報檔案照）

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