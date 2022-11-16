金山購物季防盜竊 聯合廣場加強警力部署

舊金山市府和警檢執法單位，在節日季將聯合打擊聯合廣場的零售盜竊行為。（記者李怡／攝影）

節日季來臨，這常常也是犯罪高峰時期。舊金山 市長布里德、警察 局長史考特（ William Scott）、地方檢察長謝安宜（Brooke Jenkins ）及商界和社區領袖等，15日一起在舊金山聯合廣場啟動2022年假日購物季安全購物計畫，宣布將再向廣場商業區增加部署更多警力和社區巡邏大使，以加強節日期間的公共安全，為遊客、市民營造更安全的節日購物體驗。

布里德市長表示：「我們已吸取去年的教訓，今年聯合廣場及周邊地區的安全戰略，將會有更多的警力保障，以確保來到舊金山的每一位遊客和本市民眾的安全。」

舊金山警察局 (SFPD) 也宣布擴大社區大使計畫，此計畫成員由退休 人員組成；據警察局消息稱，今年以來舊金山的犯罪率已顯著下降，其中攻擊犯罪減少67%、盜竊案減少91%、機動車盜竊案減少100%。

與去年同期相比，本市進入假期季之初的犯罪率並沒有出現上升。

史考特局長表示，希望市民和遊客可以度過一個安全快樂的假期。舊金山警察局部門將致力於與民選官員、城市機構、商界、旅行社和社區居民合作，確保居住和訪問舊金山的每個人的安全，無論是來這裡購物用餐，還是參觀旅遊，我們都致力確保讓每個人的安全。

謝安宜地檢長說，無論何時何地，都應確保城市的安全，但在假期期間尤為重要，打擊和減少針對零售商和企業的犯罪，對於恢復公共秩序和重振城市的經濟至關重要；「我們的首要目標是預防犯罪，同時我們隨時準備起訴任何犯罪行為」。

與去年的安保措施類似，市府將與舊金山警察局合作，限制聯合廣場的入口點，關閉一些街道以禁止汽車通行，方便行人和訪客。