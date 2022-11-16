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鑄幣局官員 金山華埠校園分享鑄幣過程

記者李怡／舊金山報導
美國鑄幣局教育官員 John Chu（右）和亞太裔傳統文化基金會主席鄭可欣（左），與學生互動。（記者李怡／攝影）
美國鑄幣局教育官員 John Chu（右）和亞太裔傳統文化基金會主席鄭可欣（左），與學生互動。（記者李怡／攝影）

來自華府的美國鑄幣局教育專員John Chu與亞太裔傳統文化基金會主席鄭可欣， 15日到訪舊金山華埠劉貴明小學（Gordon J. Lau Elementary School），與學校四年級的學生互動，展示黃柳霜（Anna May Wong）紀念幣並介紹錢幣的製作過程，還分發黃柳霜的彩色畫冊給學生。

John Chu表示，此次走訪劉貴明小學分享紀念幣的製作和相關教育知識，是全美唯一一次活動，很有意義。除了為學生介紹鑄幣一般過程，還特別講解黃柳霜（Anna May Wong）紀念幣的由來和製作，這對亞裔學生是一個很大的鼓勵。黃柳霜是首位出現在美國貨幣上的亞裔人物，希望這可以鼓勵孩子更努力的去實現自己的夢想。

亞太裔傳統文化基金會主給學生們發送黃柳霜彩色畫冊。（記者李怡／攝影）
亞太裔傳統文化基金會主給學生們發送黃柳霜彩色畫冊。（記者李怡／攝影）

他說，這枚硬幣的發行是值得慶祝的，讓亞裔自豪，因為紀念幣本身講述的是一個故事，映射的是一個國家的價值觀，是一個國家多元文化的體現。

鄭可欣表示，黃柳霜紀念幣對亞裔社區來說意義非凡；過去幾年間，傷害亞裔的事件頻頻發生，華裔社區面對的諸多挑戰，這樣的大環境讓很多亞裔社區民眾沒有安全感與歸屬感，覺得自己是外國人。紀念幣代表的是國家文化的一部分，也是歷史的一部分，紀念幣上黃柳霜的亞裔面孔，傳達的是一個讓人振奮的正面信息，對於孩子們也是一個很大的鼓勵。

在鑄幣知識講解的互動環節，劉貴明小學四年級的學生還提問一些新奇的關於鑄幣的問題，孩子們對於紀念幣如何選擇與其背後的故事表達濃厚興趣。

John Chu（右）、鄭可欣（左）向學校贈送紀念幣獎章。（記者李怡／攝影）
John Chu（右）、鄭可欣（左）向學校贈送紀念幣獎章。（記者李怡／攝影）

亞裔 教育 華埠

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