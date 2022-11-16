亞裔第一人…黃柳霜紀念幣發行儀式 金山總圖登場

黃柳霜紀念幣發行儀式上，亞太裔傳統文化基金會主席鄭可欣獲表彰。（記者李怡／攝影）

由亞太裔傳統文化基金會主辦的黃柳霜（Anna May Wong）紀念幣發行儀式，15日在舊金山總圖書館舉行。黃柳霜是備受華裔 社區關注的好萊塢 華裔女演員，以她的頭像製作的紀念幣（Quarter，25美分）上市，紀念這位上世紀初廣為人知的傳奇女。據稱她是首位出現在美國貨幣上的亞裔 。

當天慶祝活動播放黃柳霜主演的電影並舉辦座談會，討論黃柳霜的貢獻，以及發行紀念幣對於華裔社區的影響。活動組織者、亞太裔傳統文化基金會主席鄭可欣（Claudine Cheng）表示，感謝出席活動的首府華盛頓的鑄幣局官員和亞裔社區代表，對於近些年遭到仇恨犯罪騷擾和挑戰的亞裔社區來說，這是一個振奮人心的消息。

黃柳霜1905年出生於洛杉磯， 父輩在華埠經營一家洗衣店。她青少年時期就已出道，共參演超過60部電影，其中包括不少默片。黃柳霜當時在演藝圈內廣受好評，在好萊塢星光大道上留有她的名字。1961年黃柳霜離世時，紐約時報的訃聞稱她是好萊塢黃金時代中令人難以忘記的角色。

黃柳霜當年的劇照。（記者李怡／翻攝）

鄭可欣致詞時表示，亞裔社區有很多傑出的代表和人才，鑄幣局之所以選擇黃柳霜，是因為她本身就很有很高的知名度，標誌性的亞裔女性五官和髮飾很有辨識度。黃柳霜紀念幣的設計，顯示黃柳霜平靜而優雅的臉龐，招牌式的瀏海髮型，以及修長的手指和指甲。

黃柳霜紀念幣是美國鑄幣局（U.S. Mint）的「女性紀念幣項目」（American Women Quarters Program）的其中之一。鑄幣局同時還選擇另外九位來自不同族裔背景的傑出美國女性，將陸續發行紀念她們的25美分硬幣。

黃柳霜25分紀念幣。（記者李怡／翻攝）