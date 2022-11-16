襲裴洛西丈夫 狄帕培聯邦法院出庭 恐面臨30年刑

攻擊裴洛西丈夫嫌犯15日首次在聯邦法院出庭，恐面臨最高30年刑期。（美聯社）

被控於10月底揮錘重擊聯邦眾議院 議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 丈夫的嫌犯狄帕培 (David DePape)，15日於聯邦法庭首次出庭。現年42歲的狄帕培穿橘色囚衣，神情嚴肅靜默，對面臨的兩項聯邦控罪申辯無罪。兩項罪名為攻擊與試圖綁架，如兩個罪名成立，其中一項最高量刑為30年徒刑，另一罪名為20年徒刑。

狄帕培這次出庭時間只有6分鐘，當法官告知他兩項罪名時，狄帕陪除提出申辯，沒有發表任何意見。代表被告迪帕培的公辯律師安吉拉．莊 (Angela Chuang) 也拒絕作任何評論。狄帕培將於11月30日再次回到聯邦法庭聽審。

狄帕培將面臨長期監禁，其兩項聯邦罪行包括：因不滿聯邦政府公職官員工作表現，而攻擊此公職官員的近親；同時因對該公職官員的工作表現心懷不滿，而企圖綁架。

警方推測，嫌犯狄帕培於10月28日清晨2時後，闖入聯邦眾議院議長裴洛西位於舊金山 太平洋高地的住宅；根據警方紀錄，狄帕培自稱是執行「自殺性任務」，使用錘子擊毀裴洛西的膝蓋，讓裴洛西不得不坐輪椅出現在國會上，這種景象，將可警惕威脅其他國會議員。

法院紀錄顯示，嫌犯沒有發現南西．裴洛西，當時在主臥房發現了裴洛西的丈夫保羅．裴洛西 (Paul Pelosi) ，兩人在暗夜中展開爭鬥。趕到現場的警察曾喝令狄帕培放下錘子，但狄帕培轉身揮動錘子，重擊82歲的保羅．裴洛西頭部，保羅頭殼破裂，倒地失去知覺，送醫急救後，在醫院住了一個星期。

除了聯邦法庭所提兩項控罪，舊金山地方高等法院亦對被告提出多項控罪，包括試圖謀殺、使用致命武器攻擊、虐待長者、入室盜竊、試圖殺害或重傷公職官員等。

在目前各種錯誤資訊 (misinformation) 與陰謀論頻傳的社會氛圍中，攻擊保羅．裴洛西事件重新燃起社會對政治性暴力的恐懼。代表被告狄帕培處理舊金山地方高等法院所提罪名的公辯律師黎普森 (Adam Lipson) 說，被告狄帕培容易受到錯誤資訊的影響。

根據狄帕培的雇主指出，狄帕培經常看極右派言論的影片與文章，發表陰謀論的社會觀點。狄帕培目前監禁於舊金山縣監獄，將於12月14日於舊金山地方高等法院出庭接受初審。

根據國家安全局資料，狄帕培是加拿大國籍，在美國長期非法居留。