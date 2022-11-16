爭議多時 Lehigh水泥廠將永久關閉

水泥廠一直是社區的重要議題。（張昭富提供）

在社區爭議多時、位於庫比蒂諾西邊聖他克拉拉縣屬地的Lehigh水泥廠，宣布將永久關閉。該廠區已經在當地營運83年，但一直以來都有環保與違規的問題。長期帶頭抗爭水泥廠的前庫比蒂諾市長張昭富（Barry Chang）興奮地對本報指出，水泥廠關閉對社區絕對是好事，「以後環境好多了。」

張昭富90年代就在社區從事草根運動，後來出來競選地方民代，其中一個重要的議題就是水泥廠問題。其實他曾幾度被支持者勸說，認為社區參與主軸都是水泥廠，恐太過單一，可能影響選情。畢竟，水泥廠影響較深的是西邊的庫比蒂諾，東邊庫比蒂諾影響較小，就選舉上較為不利。不過張昭富不為所動，無論在市議員、縣議員甚至後來參選州眾議員 的選舉中，水泥廠都是他的主打課題。

張昭富表示，水泥廠宣佈永久關閉，對社區絕對是好事，因為矽谷 早已不是當年水泥廠建廠時的矽谷，政府對於空氣、水的要求與保護，都比過去重要太多。相信水泥廠也是做過衡量做出關廠的決定，畢竟當時建廠時環保的要求不高；但時至今日，如果要在環保上完全合規，花的費用恐怕太大，不符合成本。

他指出，水泥廠建廠時庫比蒂諾大概才數千人的規模，那時只是一個採礦場。然而，後來發現當地就有原料可以製作水泥，就地取材提升經濟價值。事實上平心而論，在矽谷發展的過程之中，Lehigh也有很大的貢獻，讓矽谷有相對便宜的原料建築使用。只是，後來隨著環保法規的嚴謹，水泥廠已經難以完全合規，污染的問題也引起社區與草根團體的嚴格監督。

由於水泥廠雖然鄰近庫比蒂諾，但是屬於縣政府的管轄地，因此張昭富過去經常帶人去縣議會抗議，許多主流與華人 都記得張昭富拿著大聲公在議會外抗議的畫面。