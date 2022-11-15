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屋崙亞裔大麻業者：盼融入及回饋社區

記者張曼琳／屋崙報導
韓裔鄭寅容（左）和其合作夥伴麥卡洛（右）。（記者張曼琳／攝影）
韓裔鄭寅容（左）和其合作夥伴麥卡洛（右）。（記者張曼琳／攝影）

屋崙市為數不多的亞裔大麻業者鄭寅容向本報表示，本次由屋崙市府發起的大麻「公平周」代表著該市在少數族裔公平問題上的又一覺醒，並表示根據合法大麻行業規定，已從多方面入手，致力阻止青少年接觸大麻產品。

鄭寅容透露，「80年代涉及到大麻時，如果一個白人吸食大麻和一個非裔都在吸食大麻，他們（警方）會逮捕非裔，但讓白人離開，這樣的情況經常發生，少數的墨西哥裔和亞裔也遭受警方執法權利的濫用。」他還表示，和其搭檔麥卡洛一起在屋崙市的街區長大，也都曾接受被警方盤查，因為鄭寅容為亞裔，警方沒有過多的干涉，但麥卡洛卻因非裔身分收到更多來自警方的關注。

店內都商品展示櫃，鄭寅容表示，每個大麻商品包裝上的二維碼都記錄著買家信息。（記者...
店內都商品展示櫃，鄭寅容表示，每個大麻商品包裝上的二維碼都記錄著買家信息。（記者張曼琳／攝影）

早在20年前，屋崙警方查封了麥卡洛姑姑的房產並拆除了它，因為該物業被認定為大麻銷售點。本次的公平計畫，也顯示了該市大麻政策發生的巨大轉變。鄭寅容認為，大麻「公平周」和自2017年以來開始的大麻公平項目，均是該市促進公平的努力，以幫助留有相關毒品犯罪歷史的小企業和個人，獲得合法經營大麻藥房的牌照。鄭寅容表示：「合法許可非常昂貴，大多數人都負擔不起，（透過這項計畫）市府將向他們提供資金，並為提供工作場所。」

大麻行業的合法化，在亞裔社區中飽受爭議，尤其對於亞裔家長顧慮家裡的小孩安全， 格外地反對開設大麻零售店。對此，鄭寅容表示理解家長們的擔憂，同時表示，任何進入大麻藥房的人必須出示身分證，以證明他們年滿21歲，另外在購買產品時，也會根據顧客身分證保留並追蹤購買紀錄，為防止轉賣和安全，一旦顧客購買用量達到上限，將被拒絕消費。

鄭寅容還透露，在每個大麻商品包裝上的二維碼都記錄著買家訊息。曾經有一位媽媽非常氣憤地來到藥房，指責鄭寅容將大麻產品賣給自己未滿21的孩子。鄭寅容掃描她帶來的包裝二維碼後，得到購買者的名字，之後這位媽媽恍然大悟，原來是家中滿21歲的哥哥購買的。他還表示，這樣的案例經常發生，他認為大麻行業主要是服務於年輕、新潮的群體，但也希望能逐漸融入和回饋社區。

大麻 亞裔 屋崙

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