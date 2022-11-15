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屋崙首屆大麻「公平周」開鑼 促進在地就業機會

記者張曼琳／屋崙報導
被評為12間全國最時尚的大麻藥房之一的「Root'd in the 510」作為該市的大麻公平計畫的申請者之一，與屋崙市府合作開展了該市首屆大麻「公平周」。（記者張曼琳／攝影）
被評為12間全國最時尚的大麻藥房之一的「Root'd in the 510」作為該市的大麻公平計畫的申請者之一，與屋崙市府合作開展了該市首屆大麻「公平周」。（記者張曼琳／攝影）

被評為全國最時尚的12間大麻藥房之一的「Root'd in the 510」，可媲美高檔購物中心。這間大麻藥房是由麥卡洛（Rickly McCullough）和商業夥伴韓裔鄭寅容（Daniel Chung）持有，他們透過屋崙市大麻公平計畫（Cannabis Equity Program），在大麻行業取得了成就。二人與屋崙市府合作展開首屆大麻「公平周」，聚焦在大麻合法前，受禁毒政策影響的少數族裔大麻供應商，獲得合法經營許可的途徑。

大麻藥房「Root'd in the 510」位於特梅斯卡爾（Temescal）區、靠近屋崙市韓國社區的Telegraph街，本月14日早晨藥房舉行記者會，為這次的大麻「公平周」造勢。

藥房書面聲明表示，2017年屋崙市成為首個啟動大麻公平計畫的城市，致力於幫助那些受到禁毒戰爭（War on Drugs）嚴重影響的人士，進入大麻行業並建立當地的企業。上面還寫著，因缺乏消費者意識和產品營銷，透過大麻公平計畫從業者的產品時常被忽略，為此，屋崙市將在本月14日至18日舉辦首屆大麻「公平周」活動，活動期間共有7間參與公平計畫的大麻藥房將提供優惠活動。

屋崙市行政官助理米諾（Greg Minor）表示，自大麻合法後，經濟背景處於弱勢的當地企業處境十分困難。她說，由於資金有限，高稅收和複雜的法規，迫使許多人離開行業或在不受監管的市場工作，並為資金雄厚的公司進入屋崙的大麻市場打開了大門。

她說，在參與公平計畫的品牌消費、在購買優質大麻產品的同時，也能幫助當地的屋崙居民，屋崙市在支持自身和社會正義方面，有著深遠的歷史，大麻公平是下一篇章。

店內的裝潢媲美高檔購物中心，靠近屋崙市韓國社區的Telegraph街。（記者張曼...
店內的裝潢媲美高檔購物中心，靠近屋崙市韓國社區的Telegraph街。（記者張曼琳／攝影）

2017年屋崙市議會頒布了首個大麻公平計畫，以促進大麻產業的公平所有權和就業機會，減少弱勢少數族裔社區的生活差距，並解決大麻合法化前，受禁毒政策影響的大麻供應商，獲取合法經營許可的問題。屋崙市採取的行動包括，優先參與大麻公平計畫的申請人牌照許可、免除申請費和許可費、提供免費法律和技術援助、提供場地增加製造機會，以及貸款和贈款等財務援助。

屋崙市至今已在當地授權190多名大麻公平計畫申請人獲得州大麻許可證，並向申請人支付了超過700萬元的贈款和貸款，其中非裔占贈款和貸款接受者80%以上。贈款和貸款的來源為當地的大麻稅收，以及州長紐森辦公室商業和經濟發展辦公室（Go-Biz）和大麻管制部的撥款。

屋崙市大麻公平計畫的申請資格，包括企業實體必須由本地居民管控至少50%，居民收入低於平均收入中位數的80%，並且在過去20年裡的10年，該市大麻執法程度最嚴格的時期，曾在屋崙市因大麻而被定罪，或曾因此被警局拘捕的人。

「Root'd in the 510」創始人麥卡洛說：「屋崙市在整個（計畫）過程中，一直是熱情和樂於助人的合作夥伴，我的搭檔鄭寅容和我，都很高興能通過在當地招聘，並與社區企業合作，直接回饋社區。」

如想了解更多關於大麻公平計畫訊息，可至網站www.oaklandca.gov/topics/equity-program查詢，有關該市針對申請人的贈款和貸款計畫的更多訊息，則可至網站www.elevateimpactoakland.com/查詢。

大麻合法化 屋崙 貸款

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