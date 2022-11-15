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麥德誠得票過半 擊敗馬宏妮 連任第6區市議員

記者李怡／舊金山報導
舊金山選務處最新信息顯示，麥德誠贏得第六區市議員連任。（本報檔案照，記者李怡攝影）
舊金山選務處最新信息顯示，麥德誠贏得第六區市議員連任。（本報檔案照，記者李怡攝影）

據14日舊金山選務處信息，麥德誠（Matt Dorsey）在本次期中選舉中擊敗了他的主要候選挑戰者馬宏妮（Honey Mahogany），贏得了舊金山第六區市議員席位，將連任接下來的四年任期。

截至周一，麥德誠在代表SoMa、Mission Bay和金銀島的第六區的競選中獲得7376張選票，得票率占54%，而馬宏妮獲得6313張選票，得票率為46%。

麥德誠是市長布里德於今年5月任命為第六區市議員的，以填補楊馳馬（Matt Haney）選為州議員後留下的職缺。在上任六個多月的工作中，麥德誠一直與市長保持相同的工作步調，在關於如何改善公共安全和解決城市住房危機等議題上，呼應和支持市長布里德的政策主張。

在得知麥德誠贏得競選之後，市長布里德14日傍晚發文表示祝賀。他說，麥德誠市議員一直專注於第六區居民的需求。市長說，舊金山目前面臨著嚴峻的挑戰，但在像麥德誠這樣的市議員的幫助下，我們可以一起為我們的居民、尤其是工人和企業，帶來真正的改變。

截止到發稿前，還未收到麥德誠以及馬宏妮競選團隊對於競選結果的回應。

布里德之前曾表示，她之所以選擇麥德誠來填補楊馳馬的空缺，因為他最適合解決第六區面臨的公共安全問題，許多選民擔心公共毒品交易，過量用藥和情緒不穩定的街道吸毒者。麥德誠能夠擔此重任。

麥德誠是同性戀者，也是一名愛滋病毒陽性感染者，有過戒毒戒酒的親身經歷。他在市議會幾個月以來的工作，主要集中在解決芬太尼危機上。他提議為藥物濫用症患者建立警察「禁毒優先區」。他提出的另一項決議，如果獲得通過，將要求市府各部門報告需要什麼樣的資源來應對藥物過量和非法毒品交易問題。

麥德誠表示，他任內的施政要務，就是永遠不會停止為解決吸毒過量和毒品交易問題而努力。他說，他將從一個毒品康復期的過來人的角度，來處理街頭上的毒品問題。

馬宏妮也曾在競選中表示，希望通過成為舊金山市第一位跨性別市議員，並創造歷史。根據競選財務文件顯示，她籌集的資金比麥德誠多，從私人捐助者到組公共融資，共籌集了約53萬元，麥德誠籌集的資金不到50萬元。

毒品 舊金山 期中選舉

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