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檢察官備忘錄：荷姆斯應入獄15年 賠款8億

編譯組／灣區14日電
檢方認為，對荷姆斯的判決應可向矽谷傳達明確的訊息，以創新聞名的矽谷，仰賴投資為創意提供資金獲利，但是，荷姆斯的罪行破壞了這個地區繁榮所需的信任與誠信。(美聯社)
檢方認為，對荷姆斯的判決應可向矽谷傳達明確的訊息，以創新聞名的矽谷，仰賴投資為創意提供資金獲利，但是，荷姆斯的罪行破壞了這個地區繁榮所需的信任與誠信。(美聯社)

Theranos創辦人荷姆斯(Elizabeth Holmes)將於18日被判刑，聯邦檢察官在一份量刑備忘錄中透露，她應入獄15年，並有責任向她欺詐的投資人償還數億元。

檢察官在備忘錄要求荷姆斯支付8.04億元、以彌補投資人的全部損失。荷姆斯則在量刑備忘錄說，她已破產、無錢償還。不過，檢察官透露，調查人員已確定，荷姆斯有「適量資產」可借貸超過45萬元來支付她與美國證交會的50萬和解金，以及超過3000萬元的法律費用責任。

荷姆斯育有一名幼子，近來又被證實懷孕。她上周在自己的量刑備忘錄中要求最多18個月刑期或不入監。今年1月，她因四項指控而被定罪，罪名是她在現已解散的Theranos血液檢測初創公司騙取投資人超過1.44億元。法律專家預測，她將被判處多年監禁。

檢察官在備忘錄表示，荷姆斯「一再選擇說謊及炒作所謂數十億元前景，而非病人安全與投資人公平交易。」並認為她的犯罪「極其嚴重，是矽谷或其他地區可見到的最嚴重的白領罪行之一。」檢方認為，法官達維拉(Judge Edward Davila)的判處應該向矽谷傳達出明確的訊息，「荷姆斯的犯罪計畫發生在矽谷。該地區以創新聞名，公司仰賴投資為創意提供資金，然後才能獲利，然而，荷姆斯的罪行破壞了這個地區繁榮所需的信任與誠信。」

備忘錄強調，荷姆斯在美國地方法院為期四個月審判具有戲劇性的啟示。通過審判，陪審員聽到了荷姆斯自製藥公司竊取標誌，並將它們貼在Theranos內部報告，虛假顯現這些公司已驗證其技術。荷姆斯還曾對投資人暗示，檢測幾被美國軍方在戰場上使用。

曾對Theranos投資近500萬元的德州房地產大亨赫爾(Craig Hall)提交的受害人聲明指出，對荷姆斯的判決應考量到「意圖決定」(intentional decision)，被告掠奪投資人對軍人的尊重，行為令人厭惡，不是美國人作風。

檢方稱，在審判中擔任證人的荷姆斯，將公司失敗歸咎於營運長巴爾瓦尼(Sunny Balwani)、董事會、公司科學家、商業夥伴、投資人與媒體。備忘錄指稱，「她無情地站在法庭上，不承擔責任，堅稱自己是被害者。」

荷姆斯在自己的量刑備忘錄中強調，從未透過出售任何Theranos股票套現，當時估值為45億元。檢察官認為，儘管如此，她仍是出於對名聲、財富與高檔生活方式的渴望而從事詐欺，「她年薪數十萬元，乘坐由Theranos支付的私人飛機。她和巴爾瓦尼在阿瑟頓一棟價值1500萬元的豪宅內統領Theranos公司，還曾在白宮用餐，在詐欺高峰時期，還曾被時代雜誌評選為世界最有影響力的百人之一。」

檢察官期望，對她的判決，也是對其對待病人的魯莽行為作個交代。備忘錄表示，隨著資金枯竭，她帶著未經證實且不可靠的醫療設備進入市場，令婦女接受錯誤懷孕測試，對病人做出錯誤癌症測試，還有一名被害人被引導相信自己感染了愛滋病病毒。

荷姆斯 投資 檢察官

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