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28年資深學區委員張琛退休 市議會表揚

記者李榮／薩拉度加報導
洛斯蓋圖─薩拉度加高中學區委員張琛（前排中）退休，獲薩拉度加市議會表揚。（張琛提供）
洛斯蓋圖─薩拉度加高中學區委員張琛（前排中）退休，獲薩拉度加市議會表揚。（張琛提供）

洛斯蓋圖─薩拉度加高中學區（Los Gatos-Saratoga Union High School District）委員張琛（Cynthia Chang），擔任學區委員已經28年，並長期在社區參與服務，擔任義工。張琛的這一任學區委員的任期今年將到期，但是她決定不再重選準備退休，未來也不會競選其他民選官員的職位，但是將繼續在社區與學區幫忙。薩拉度加市議會日前開會時，特別正式表揚張琛，彰顯她對社區的貢獻。

包括洛斯蓋圖─薩拉度加高中學區委員會成員曾景琳、David Guidry、邦徳（Theresa Bond），以及聖他克拉拉水利局委員薛乃莊、薩拉度加聯合學區委員米勒（Cynthia Miller）、薩拉度加前市長杭特（Jill Hunter）、薩拉度加扶輪社主席特蒙德（Cathie Thurmond）、508童軍團前團長Paul Griffith、美華婦女會矽谷分會會長倪小蓁與多位會員、薩拉度加高中家長教師學生會會長Lingling Sun等人當天都前往致意，向張琛道恭喜，肯定她的成就並祝福她未來的退休生活。

薩拉度加市長瓦莉雅（Tina Walia）指出，張琛從1998年開始在洛斯蓋圖─薩拉度加高中學區學區服務，至今已經24年，今年決定不再重選，從學區委員的位置上退休，也畫下一個完美的句點。張琛長期在教育方面服務，推動多元文化。而事實上，更早之前，也就是在1994到1998年間，張琛還擔任過薩拉度加聯合學區的委員，服務小學與初中。

薩拉度加市議員趙嬿稱，感謝張琛在學區前後一共28年的服務與貢獻。趙嬿表示，一般人參與社區服務一兩年或許不難，然而能夠專心一意服務長達28年時間，絕對是心中有熱情與承諾，非常了不起。

張琛表示，自己在2020與2021擔任加州亞太裔學區委員會會長，與加州教育局和其他組織合作，通過了少數族裔課程（Ethnic Studies Model Curriculum），認為是加州在亞太裔的努力上非常重要的里程碑。

她說，過去也曾於2010年獲得加州眾議會年度女性殊榮，而這次是在自己的居住與服務地薩拉度加獲獎，特別榮幸，「我與家人、學區委員、學區人員，家長和社區人士，共同分享此榮耀，感謝大家對我的信任，支持和建言，實在是無任感激。這次我100歲的公公也到場，讓人非常感動。未來我退休後會有不少計畫的活動，確定的是我會繼續和大家一起努力，造福學區和社區。」

張琛並且指出，自己的小孩子也是這個月結婚，同時又於此月份獲得薩拉度加表揚的殊榮，「雙喜臨門，太開心了。」

學區 加州 退休

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