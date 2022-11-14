要求加薪 4.8萬加大員工擬罷工 全國最大規模校園罷工行動

加大系統4萬8000員工計畫罷工。圖為柏克萊加大校園。(美聯社)

數萬名加州大學 (UC)系統研究員與助教計畫於14日起展開罷工 抗議，要求加大校方增加薪資，改善工作情況。罷工代表指出，抗議期間，許多加大的課程與研究計畫將無法進行。

代表10所加大分校4萬8000員工UAW工會代表指出，一大批博士後學者、研究生、助教與校園職員從14日上午8時起將展開罷工，並強調這是美國規模最大的校園罷工行動，加大校方採取不公平的協商政策，此乃工會加大校園員工決定採行罷工主因。

參與14日罷工活動的灣區加大校園員工超過1萬5000人，其中9178人來自柏克萊加大 ，518人來自勞倫斯柏克萊國家實驗室 (Lawrence Berkeley National Labatory) ，2773人來自舊金山加大，另2750人來自聖他克魯茲加大。

罷工組織代表指出，只有校方代表停止其非法行為，這次大規模罷工才可避免。

工會代表指出，他們的員工會員薪資低薄，特別是加州生活費如此昂貴，又面臨嚴重通貨膨脹，校園學者與員工生活非常困難，有些校園職員年薪只有2萬4000元，除了要求提高薪資外，抗議代表亦要求校園免費停車，改善員工子女福利，加強工作保障等。

UAW工會談判代表朵麥(Mai Do)表示，許多校園職員由於入不敷出，紛紛被迫離開加大體系。

資方加大發出書面聲明指出，加大與工會代表談判公平待遇、工作環境，以及員工居住問題時，所提反應相當公平。並強調校方目前與工會研討多年合同計畫，承認校園工作人員對整個加大體系的重要性，也同時承認其卓越的貢獻。

如果14日罷工真的爆發，將會對全加州的加大校園產生重大衝擊，許多校園教室將沒有指導教師，教授將沒有助教協助批改學生作業。罷工成員包括協助教書的助教與研究生，也包括博士後學者，這些學者主持許多加大體系內重要實驗工作。