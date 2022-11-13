陳剛：曾經的美麗美國夢 如今成噩夢

陳剛說，他曾有一個美麗的美國夢，但是如今卻成為噩夢。（本報系檔案照片）

在12日的世界海外華人 研究學會（ISSCO）年會及研討會，陳霞芬表示，2014年被捕的場景仍然歷歷在目。那天她按照往常去上班，剛進辦公室就被6名早就埋伏好的聯邦探員在同事的注視下用手銬銬住。「我感到被極度地羞辱。」她說，「就在被捕前一天，我的老闆給我的工作評價極高，還感謝我的貢獻。但過了24小時，我就被以罪犯對待。」

陳霞芬堅持讓政府為不公正的行為負責，所以同樣的悲劇不會降臨到其他人身上。（本報系檔案照片）

在講述這段經歷時，陳霞芬數次留下淚水，她依舊不明白何以她被如此對待。她堅決拒絕了認罪協議，儘管那會結束折磨，但她無法承認自己犯有任何罪行，她決定繼續為公正鬥爭。

她解釋道，她堅持讓政府為不公正的行為負責，所以同樣的悲劇才不會降臨到其他人身上。目前，她已恢復原先的工作，並得到175萬元的賠償。「這不僅是我個人的勝利，更是華人社區的勝利，以及法律公正的勝利。」陳霞芬說，「你無法想像我現在有多麼的開心，我不是中國的間諜。」

陳霞芬的勝利並未停止美國政府對中國科學家的迫害，在陳霞芬宣布指控被取消的當天，身為薄膜超導技術專家的郗小星在家中被逮捕。

郗小星說，即便中美交戰，也不能成為侵犯人權的理由。（本報系檔案照片）

他回憶道，身穿防彈背心的探員闖進家中，用槍指向他的妻女，命令他們舉起手走出家門，最小的女兒當時僅有12歲。政府對他的指控僅僅基於郗小星所發送的四封郵件，稱其向中國傳遞敏感信息。「指控完全是捏造的，郵件是發送給另一名學術夥伴。」郗小星說，「但對我個人的損害已經造成，如今的研究項目相比於當時縮小了很多，因為我擔心政府會再次毀掉我的研究。」

郗小星強調，即便中美交戰，也不能成為侵犯人權的理由。華人社區只有團結起來，以事實教育公眾，為代表華人利益的候選人投票，像陳霞芬一樣在司法系統內抗爭，歧視亞裔 的歷史才不會重演。

陳剛在分享自己的遭遇時表示，他曾有一個美麗的美國夢，但是如今卻成了噩夢。他當時與家人入境時，被扣留近三個小時，電腦手機都被扣押，但陳剛並沒有給出密碼。「我不是有秘密，而是我認為我被侵犯了。」陳剛說。一年後， 他的家被20名聯邦探員洗劫，「他們利用我根本沒有回覆的一封郵件起訴我，我甚至都沒有查看那封郵件。」

陳剛表示，在廢止「中國行動計畫」的過程中，學術界及科學界給予他很大的幫助。司法部 對於華裔科學家的不公指責，不僅是對他個人的傷害，更是對所有科學家的傷害。