反「恐華」迫害 科學家陳剛、郗小星、陳霞芬現身說法

水文學家陳霞芬。（記者王子涵／翻攝）

世界海外華人 研究學會（ISSCO）第30周年年會及研討會，12日進入第二天的會議議程。著名華裔 科學家陳剛、郗小星、陳霞芬參加了主題為「海外華僑的未來：恐華、科技與政治衝突、社會關懷性政治」研討會，共同探討華人科學家在美國所遭受的無端指控及迫害，以及未來面對的挑戰。

從左到右：前能源部國家申訴專員、亞太裔公正委員會創始人胡善慶，陳剛、郗小星、陳霞芬。（記者王子涵／翻攝）

年會由亞太裔研究中心（Asian American Research Center）、柏克萊加大亞裔和僑民研究計畫（AAADS）、洛杉磯加大亞太中心（Asian Pacific Center）與中國暨南大學（Jinan University）聯合主辦。

亞太裔研究中心負責人表示，全球已開始從疫情大流行中走出來，但反華的聲音依然急劇上升，海外華人遭受網絡欺凌、口頭攻擊，甚至暴力犯罪，其嚴重程度達到19世紀排華時期以來的頂點。但另一方面，海外華人的權利意識也得到提高，進行了前所未有的政治和文化運動，爭取權益。

與此同時，在中美經濟技術競爭的大背景下，冷戰思維再次出現，華裔科學家、研究人員和企業家都受到政府的全面監視甚至指控，破壞了全球化之下的國際學術交流和合作。

12日研討會由舊金山華裔退休法官郭麗蓮主持。她表示，陳剛、郗小星、陳霞芬三位華裔科學家的遭遇，是濫用司法系統、不公正起訴的實例，身為一名法官，她為司法系統感到羞辱。「政府如今將矛頭指向華人社區中最有才華、教育程度最高、理應受法律保護的科學家。對於她們的指控，加劇了中美關係的緊張。」郭麗蓮說，「這三位科學家成功翻案，並把遭遇的經歷作為一把利劍，抗擊種族歧視和偏見，她們既是受害者，同時也是英雄。」

陳霞芬／司法部 賠175萬

陳霞芬是一名水文學家，在美國商務部下屬的國家海洋及大氣管理局工作。1982年畢業於清華大學，她參與開發了全美最大的水力模型，包括覆蓋八個州的大型河流預測模型，被政府機構、大學和諮詢公司用於預測河流水位、洪水以及水質分析。2014年10月，陳霞芬被美國聯邦調查局（FBI）逮捕，司法部宣稱其涉嫌盜竊政府機密數據等8項罪名，令全美華人震驚。2015年3月，美國司法部突然撤訴，原因是沒有相關證據，並最終在今年11月，與陳霞芬達成庭外和解，賠付約175萬元。

薄膜超導技術專家郗小星。（記者王子涵／翻攝）

郗小星／FBI做虛假陳述

郗小星是薄膜超導技術專家，在天普大學任物理教授。2015年5月郗小星在家中被捕，在接受FBI問話、按指紋和脫衣搜身期間，他的妻子和女兒在客廳被調查人員持槍看押。郗小星被控將「袖珍加熱器」信息提供給中國。並遭校方行政休假、被免去物理系代主任職務，無法參與科研。司法部與2015年審判前撤銷指控，隨後郗小星在2017年提出上訴，指FBI為了起訴他而故意對檢方做虛假陳述，他因華裔背景而成為目標，律師認為是歧視性起訴。

麻省理工學院教授陳剛。（記者王子涵／翻攝）

陳剛／學界聯署抗議

陳剛是美國納米熱電材料和流體力學學者，美國國家工程院院士，麻省理工學院教授。陳剛在2021年被捕，指稱其從中國南方科技大學獲得1900萬元，隨後麻省理工學院院長發表聲明，稱這是兩所大學之間的合作資金，陳剛只作為代表負責管理資金流向。之後，更多學員教授簽署聯名抗議信，批評司法部的起訴書。最終在今年1月，司法部撤銷對陳剛的所有指控。