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孫中山156周年誕辰 金山僑界恭讀遺囑、獻花

記者張曼琳／舊金山報導
駐舊金山台北經濟文化辦事處代表、黨委員、僑界代表等，一起切慶祝孫中山156周年誕辰和國民黨建黨128周年的蛋糕。（記者張曼琳／攝影）
駐舊金山台北經濟文化辦事處代表、黨委員、僑界代表等，一起切慶祝孫中山156周年誕辰和國民黨建黨128周年的蛋糕。（記者張曼琳／攝影）

中國國民黨駐美總支部為紀念國父孫中山156周年誕辰和國民黨建黨128周年，在金山國父紀念館舉行慶祝活動。駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌、總支部常委楊昆山、李學英、國民黨海外部副主任鍾維君等僑界人士參加。

在12日的慶祝活動中，與會人士全體起立唱中華民國國歌，在孫中山紀念像前恭讀國父遺囑，並分批在孫中山紀念像前鞠躬獻花。最後，還一同切下了慶祝蛋糕並合唱國父紀念歌。

駐舊金山台北經文處副處長朱永昌表示，國父孫中山為國為民做出了偉大貢獻，致力推翻滿清，在經歷十次革命失敗後， 武昌起義成功，建立了亞洲第一個民主共和國。

朱永昌說：「今天，中華民國在台灣，在大家的共同努力下，已經成為一個富裕、尊重民權的多元社會，不辜負國父的期待，即是全球華人期望所及，也是亞洲民主的燈塔。」他表示，舊金山和國父淵源頗深，孫中山曾四次造訪舊金山，並在現金山國父紀念館的地址，創建了「少年中國晨報」。孫中山備受本地擁有追尋自由民主和繁榮安定共同願景的僑界支持。他十分感謝本次紀念活動的籌備和僑界對經文處的支持。

慶祝孫中山156周年誕辰和國民黨建黨128周年的蛋糕。（記者張曼琳／攝影）
慶祝孫中山156周年誕辰和國民黨建黨128周年的蛋糕。（記者張曼琳／攝影）

本次大會主席，總支部常委楊昆山表示，國父孫中山為世紀偉人，更是中華民族的救星，一生好學不倦、學貫中西。他說：「國父為了救國救民發起革命，於128年前創建中國國民黨，帶領先賢先烈們拋頭顧、灑熱血，歷經十次的革命起義，最後在111年前武昌起義成功。」楊昆山認為，國父「嘔心瀝血擘劃的三民主義、五權憲法、建國大綱、建國方略等，成為今後的經世治國寶典，使我們今天能擁有一個自由民主的國度。」他強調：「這一切都歸功於國父孫中山先生的高瞻遠矚，和世世代代的中國國民黨同志和軍民同胞們的犧牲奮鬥。」他還希望在26日的九合一選舉中，國民黨可以「撥亂反正、長治久安。」

86歲的灣區僑領林炳昌、肇慶總會館主席司徒仲山等也在場發言。林炳昌讚頌孫中山的成就，表示孫中山推翻五千年封建王朝，「沒人追得過他的豐功偉業」。司徒仲山表示，紀念孫中山先生最好的方式，是學習和傳承他的精神，團結一致、克服困難，為振興中華而奮鬥。

慶祝大會開始前，與會人士起立唱國歌。（記者張曼琳/攝影）
慶祝大會開始前，與會人士起立唱國歌。（記者張曼琳/攝影）
駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌，向在國父紀念像前三鞠躬並獻花。（記者張曼...
駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌，向在國父紀念像前三鞠躬並獻花。（記者張曼琳／攝影）

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