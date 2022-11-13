舊金山之後 聖馬刁也有了「古銑賢日」

古銑賢（左）移師硅谷亞洲藝術中心舉行畫展，當日聖馬刁縣也定名「古銑賢日」。（記者李榮／攝影）

知名畫家、舊金山 中華藝術學會名譽會長古銑賢上周日於舊金山市政府舉辦「大彩飛揚」個展，其中舊金山市長布里德（London Breed）特別宣布該日為舊金山「古銑賢日」，並於畫展開幕酒會上同時進行命名儀式，成為灣區藝文界佳話。古銑賢12日移師至南灣，將畫作轉至硅谷亞洲藝術中心展出，吸引大批藝文愛好者前往，將硅谷亞洲藝術中心擠得水洩不通。而當日，聖馬刁縣議員卡內帕（David Canepa）也訂定當日為聖馬刁的「古銑賢日」，雙喜臨門。

古銑賢生於廣東梅州，台灣國防大學政戰學院藝術系畢業後曾從事藝文工作，來美後又在世界日報服務長達25年。他表示，自己從小就喜歡筆墨與文章，後師承當代山水大師傅狷夫、花鳥名家邵幼軒等老師，多年來在藝術上不斷精進，曾受邀至廣東美術館、深圳雅昌藝術館、硅谷亞洲藝術中心等地展覽並出版畫冊。

參加古銑賢畫展開幕式的藝文愛好者非常多。（記者李榮／攝影）

這次展出數十件的作品是古銑賢在疫情 時期的創作。畫作的風格明顯，色彩濃烈意象蒼茫，被形容為「將傳統文人的胸中丘壑與西方繪畫的光影意趣巧妙融合，陶鑄出一幅幅大器磅礴的當代山水畫卷。」

中國駐舊金山總領館文化參贊翟德玉指出，舊金山市訂定「古銑賢日」，不光是中華民族的驕傲，也是主流對於華裔的肯定，並且也是對於古銑賢藝術能力的表彰。他指出，古銑賢從事創作多年，對於藝術表現方法有獨道見解，長年結合中華藝術與西方藝術的精髓，融合東西方的長處。古銑賢畫作特別的是藝術感染力很強，衝擊感染力也很豐富。

翟德玉還進一步表示，古銑賢的畫作得到多方肯定之外，更是必須讚賞古銑賢多年以來堅持為兩岸和平統一奔走。希望古銑賢將來繼續為中美兩國文化交流與兩岸和平統一做出貢獻。

前加州眾議員朱感生與夫人周雲菊當日也前往祝賀。朱感生表示，自己認識古銑賢多年，非常佩服古銑賢對於藝術的追求與堅持。上周朱感生親自前往舊金山參與古銑賢日的命名，「（古銑賢日）真是可喜可賀，值得驕傲。」

中興電腦創辦人楊俊龍則指出，古銑賢與他是幾十年的老朋友。其實，古銑賢不只會畫畫，字也寫得很好，並精通古文。楊俊龍更透露，過往已經收藏過幾幅古銑賢的工筆畫，未來還會再收藏古銑賢的抽象畫，相信古銑賢的畫作絕對值得收藏，「會繼續支持下去。」

舊金山亞洲藝術博物館中國部主任張帆表示，古銑賢是華人 藝術之光，在舊金山創造歷史；特別在當前的政治氣氛下，舊金山市頒布獎狀定名古銑賢日，對華人社區是很大的榮耀。張帆並認為，在海外藝術家群體當中，古銑賢的藝術成就顯示出了一定的突破。畢竟，從50、60年代開始就有很多人在探索將中國水墨畫推廣到西方的方法，而古銑賢就融合了東方與西方，「光與影、筆和墨，都是極好的融在一起。」

古銑賢致詞時指出，藝術道路其實非常艱辛，還好一路在各方朋友與前輩的激勵與壓力之下，一路走到今天，「選擇了就要不畏風雨堅持。」他表示，這些畫作是在疫情中時於家中的車庫作畫，過程中有些辛苦，因為空間不大，常常需要趴著完成。希望以後繼續突破，也做好中西繪畫的橋梁。

「藝術家要比別人好一點點，都是非常難，而且就算好了一點點，大部分的（一般）人也不一定看得出來。因此這是很大的挑戰。」硅谷亞洲藝術中心館長舒建華指出，古銑賢對於藝術堅持的精神令人感佩，總是追求更好。而這次展出的畫作中，古銑賢傳遞了對於生活與經驗的反思，展出的畫作不但富有生命力，更是傳達了情志。