報稅季節近 媽媽教室教您節稅

王榮玫將於媽媽教室講座中分析年底節稅規畫。（主辦單位提供）

「繳稅是公民應盡的義務，節稅是公民應享的權利。」不過，美國的稅法龐大複雜，並且經常有各式的調整，許多人都在討論要如何合法節稅，而現在又已經接近年底，是每年做稅務規畫的最後階段。金山灣區 「媽媽教室」將於11月18日邀請會計師王榮玫（Rosemary Wang） 以「專家教您省稅秘笈及財富傳承省稅門道」為題，深入淺出講解稅務方面的重要議題，希望幫助大家抓緊2022年底省稅的最後衝刺機會。

金山灣區媽媽教室介紹，會計師王榮玫擁有財會和稅法雙碩士，對稅法有非常深入的研究，經常受邀演講，也常撰寫專業文章。另外，王榮玫也具備深厚的會計及審計知識，負責多家海外上市公司在美分公司的會計及審計業務。王榮玫還是美國上市公司會計監督委員會的成員（PCAOB）、美國註冊會計師協會會員（AICPA）及加州 註冊會計師會員（CalCPA）。除會計本業以外，王榮玫也熱心公益，曾任北加 州台灣工商會會長，世界商會理事，及多個非營利組織的財務長，執行「取之社會，用之社會」的生活座右銘。

當日講座內容包括：買賣房子常被忽略的抵稅的項目、所得太高如何扭轉租賃損失不能扣抵的劣勢、生前贈與和繼承遺產稅差別、如何利用遺產免稅額、如何處理附屬居住屋（ADU）的折舊方式、資產繼承如何避免縣府資產重新估算等。此外，她也會重點分析2021年的19號提案（Proposition 19）及2022年的降低通膨法案（Inflation Reduction Act）等。講座後，王榮玫還會提供問答交流環節，供參與民眾提問。

講座題目：專家教你省稅秘笈及財富傳承省稅門道。講員：會計師王榮玫。講座免費參加，透過Zoom舉行。Zoom Meeting ID：998-806-3500。Password：Modesto101（M請大寫）。講座登入會在課程開始的10分鐘前開放。詳情以及詢問電話：（408）252-7070。