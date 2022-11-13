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3150萬建經濟適用房 聖縣批了

記者陳爍嘉／聖荷西報導
圖為Jackson Avenue聯排別墅項目效果圖。（圖片取自政府官網）
圖為Jackson Avenue聯排別墅項目效果圖。（圖片取自政府官網）

為緩解聖他克拉拉縣的住房危機，縮小貧富差距，保護低收入的社區成員，聖縣議會日前簽署了三個住房項目，包括聖荷西Jackson Avenue的聯排別墅，密爾比達的Mil on Main公寓，聖荷西的Pavilion Inn公寓。最新簽署的三個住房項目將增加242套公寓和14套聯排別墅，這是聖縣A法案經濟適用房債券下的第一個房屋所有權項目。

新住房項目價值3150萬元，將在聖荷西建造36個住房單元（其中14個是新的待售聯排別墅），在密爾比達（Milpitas）建造220個住房單元。項目資金包括了2016年縣選民批准的9.5億元的可負擔住房公債A法案（Measure A）的2130萬元。A法案計畫為低收入居民提供4800個可負擔住房單位。

聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）表示，聖他克拉拉縣選民在2016年通過了9.5億元的經濟適用房債券，以幫助難以支付住房費用的社區同胞，「我們將繼續在建設永久性經濟適用房方面取得重大進展，並為聖縣的家庭和兒童提供他們需要的住房保障」。

到目前為止，該項目一直支持多戶出租房屋。縣議會批准的開發項目包括Jackson Avenue的14座帶有太陽能電池板和電動汽車充電站的聯排別墅，項目將由Habitat for Humanity East Bay/Silicon Valley進行開發。Jackson Avenue項目獲得了聖縣400萬元的A法案資金，聖荷西市的220萬元資金、加州CalHome計畫的120萬元資金，以及開發團隊提供的83萬3290元支持。

除了低收入家庭，這些項目還將為存在智力或發育障礙人士提供永久性住房，為18歲和25歲有特殊需要的過渡年齡青年提供過渡性住房。

聖縣現在已進入實施2016年A法案經濟適用房債券10年計畫的第六年，並已承諾為經濟適用房項目提供8.127億元資金，完成了4800套經濟適用房總目標的86%。在縣議會批准的44個住房項目中，已經有12個項目投入運營，為2508人提供了1186個住房單元。目前聖縣距離創建1702個永久支持性住房的目標已完成95%。

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