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跨州盜催化器團夥被逮 多名亞裔涉案

記者張宏／洛杉磯綜合報導
高排放標準使加州成為催化轉換器盜竊的溫床。（unsplash圖片）
高排放標準使加州成為催化轉換器盜竊的溫床。（unsplash圖片）

聯邦司法部表示，在一項史無前例的聯邦跨部門集體調查中，掃蕩了一個銷贓數億元的全國催化轉換器盜竊團夥，並有多名亞裔涉案。涉案人員遍布加州奧克拉荷馬州、懷俄明州、明尼蘇達州等地。

聯邦官員表示，21名被告本月2日在加州東區和奧克拉荷馬州北區的地方法院分別被起訴，調查人員還發出32份搜查令，並沒收數百萬元資產，包括房屋、銀行帳戶、現金和車輛。

警方這次的逮捕、搜查和扣押行動，橫跨加州、奧克拉荷馬州、懷俄明州、明尼蘇達州、新澤西州、紐約州、內華達州、北卡羅來納州和維吉尼亞州。

加州東區聯邦檢察官辦公室發言人Lauren Horwood表示，這次是全國首次掃蕩催化轉換器盜竊團夥。在加州的案件中，31歲的Tou Sue Vang和27歲的Andrew Vang兄弟被指控在沙加緬度與51歲的Monica Moua一起經營無牌生意，三人從當地小偷那裡購買被盜的催化轉換器，並將它們運到新澤西州的DG Auto Parts處理。

司法部表示，Vang家兄弟向DG Auto出售價值超過3800萬元的被盜催化轉換器。Vang氏兄弟、Monica Moua 和其他六名被告共面臨40項指控，包括共謀運輸被盜催化轉換器、共謀洗錢和其他指控。

這六名被告全部來自新澤西，在當地經營DG Auto分公司。他們分別是39歲的Navin Khanna，也被稱為Lovin Khanna、35歲的Tinu Khanna，也被稱為Gagan Khanna，44歲的Daniel Dolan，37歲的Chi Mo，又名David Mo，50歲的Wright Louis Mosley，以及24歲的Ishu Lakra。

根據起訴書，從2019年10月左右開始，一直持續到今年10月，被盜的催化轉換器從沙加緬度運到新澤西州，並透過電匯從DG Auto匯到Vangs的帳戶，其中幾筆數額超過10萬元。嫌疑人由機密線人記錄交易次數。

催化轉換器是車輛排氣系統的一部分，可減少內燃機排放的污染物和有毒氣體的數量。這些設備的核心含有貴金屬，如鈀、鉑和銠，由於價值高、缺乏識別標記和相對容易被盜，因此常成為竊賊的目標。

聯邦當局估計，DG Auto以超過5.45億元價格，將從催化轉換器加工的貴金屬粉末出售給一家金屬精煉廠。

加州東區檢察官Phillip Talbert表示，加州較高的排放標準使該州成為催化轉換器盜竊的溫床，據報導，去年加州每個月約有1600個催化轉換器被盜，加州占全國所有催化轉換器盜竊索賠的37%。

加州 新澤西州 奧克拉荷馬州

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