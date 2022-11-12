亞裔成替罪羊 崔貞文譴責政客挑撥

華促會聯合主任崔貞文。（記者張曼琳╱攝影）

「停止仇視亞太裔」聯合創始人之一、華促會（Chinese for Affirmative Action ）聯合主任崔貞文，在11日於舊金山日本城舉行的第30屆世界海外華人研究學會（ISSCO）研討會上表示，疫情 期間共有1萬1467宗亞太裔歧視事件被紀錄，其中以語言歧視占多數，女性也更容易成為受害者。她譴責部分政客的不實言論，起了挑撥和教唆作用，讓亞裔 成為了疫情「替罪羊」而飽受歧視和不公對待。

崔貞文表示，「停止仇視亞太裔」調查的大多數歧視事件以語言滋擾為主。她表示，「仇恨言論並不違法，也不算犯罪，但了解常見的歧視形式非常重要。」依據紀錄數據，歧視事件往往發生在公共場所，如超市、商場、藥店，是歧視事件經常發生的幾個地點，其中女性也更容易成為受害者。

崔貞文認為，政策制定者在此次歧視風波中發揮的作用至關重要。「在排華法案廢除多年之後，我們發現這裡仍是一個種族歧視 的國家，這讓移民和有色人種社區的生活變得非常艱難。」她提醒，亞裔社區從中要認識到，參與政治和話語權的重要性。

崔貞文表示，種族主義和仇恨的開始，往往因為公共健康、經濟和國家安全這樣的理由，而部分政客為轉移矛盾和推脫責，就要找「替罪羊」。此次仇亞風潮，就是前總統川普和部分政客的不實言論，將疫情和美國經濟衰退的原因，歸於於中國，令亞裔成了「替罪羊」。她說：「美國政客指責我們竊取了就業機會和傳播共產主義，而歷史告訴我們，他們無端指責，對亞裔社區造成毀滅性的後果。」

崔貞文向政客提出建議，首先要進行負責任的政治辯論， 政治領導人要對不負責任的「替罪羊」言論負責，同時回應亞裔社區的要求，重建持續的信任關係。她提出，聯邦、州和地方政府應該譴責政客的不實言論，承認並對政府官員對亞裔社區造成的傷害道歉，修復關係，並投資亞裔社區組織，尋找長期的解決方案。

崔貞文最後也呼籲亞太裔選民，要善於使用手中的投票權，積極發聲，並及時報告遭遇的滋擾和歧視事件。