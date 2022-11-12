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46°F 灣區11月罕見寒冷天氣

記者王子涵／舊金山報導
舊金山寒冷的天氣預計將持續至下周三。（美聯社）
舊金山寒冷的天氣預計將持續至下周三。（美聯社）

舊金山灣區進入11月以來連續出現不尋常的寒冷天氣，不少地區都達到歷史同期的最低氣溫。全國天氣服務組織表示，灣區天氣在近期內並不會回溫，低溫氣候仍會持續。

全國天氣服務組織氣象學家卡內帕（Rick Canepa）表示，周五早晨的氣溫再次達到一周的新低。他說：「周六早晨的天氣會有些許回溫，但是室外仍是非常寒冷，目前氣溫低於11月中旬的歷史平均水平。」

隨著11月一系列寒流的影響，灣區的氣溫已經下降華氏5度左右，一些地區的氣溫甚至達到往年12月初的水平。

舊金山市中心的氣溫在周五早上低至華氏46度，路上的行人大多都穿上羽絨服抗寒。華裔馬文君表示，車窗玻璃上清早甚至出現寒霜，嘴巴呼氣也能看到。

「辦公室的同事都在討論糟糕的天氣，幾位同事已經感冒請假。」馬文君說，「到辦公室的第一件事就是泡上一杯熱熱的咖啡，暖暖身子。」

馬文君今年7月由南灣搬至舊金山，對於舊金山陰冷的天氣她早有準備。「我們買了新的、更厚的被子，還買了電熱器，這些都是在舊金山冬天必備的東西。」但她說：「讓我驚訝的是，這一兩周，南灣同樣的冷，整個灣區都降溫了。」

卡內帕解釋道，周五晚另一股低壓氣候將進入灣區的上空，會造成多雲的天氣，並有可能伴有雷電。「之後將有一段溫和的高空氣壓短暫進入，然後緊隨其後的是一個冷氣流，並將再次帶來西北風，將是寒冷的天氣。」

他預計，下周三將有可能升溫，氣溫預計回升至華氏60度，接近同期正常水平。

灣區 舊金山 咖啡

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