南灣多地膠著…聖荷西市長選戰 馬漢繼續領先

馬漢競選聖荷西市長，與查維茲競爭激烈，但他以正面態度樂觀應對。（記者李榮／攝影）

期中選舉的開票 持續進行，南灣幾個票數接近的選戰中，拉鋸情況持續，膠著的選情也讓人屏息以待。其中最受矚目之一的加州第10區參議員選舉，華裔的現任佛利蒙（Fremont）市長高敘加（Lily Mei），對上競爭對手瓦哈布（Aisha Wahab）。這幾天的開票下來，差距極小；至11日截稿時為止，高敘加在聖他克拉拉縣領先瓦哈布，高敘加拿下3萬6051張選票，瓦哈布則拿到3萬6005張選票。阿拉米達縣則是瓦哈布領先，拿到2萬4433張選票，高敘加拿到2萬3830張選票。

聖荷西 市長部分，今年選情也是非常激烈，兩位市長候選人旗鼓相當票數接近。由於聖荷西是全美第十大城，更是矽谷重要的城市，聖荷西市長一職很受全國的關注。截至截稿時，聖荷西市議員馬漢（Matt Mahan）領先聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）約5000票，但目前還有相當數量的選票未被清點，雙方都還在等待結果之中。

馬漢在社交媒體上指出，對目前的選情正面以對，非常感謝所有支持者的一路以來的相挺，也代表許多選民期待改變、認同他團隊所推出的常識（common sense）運動。馬漢指出，現在還有許多選票尚未開出，因此還不會做出關於選舉的聲明。

這次馬漢即使面對的是資深的政壇老將查維茲，但他在社區中，還是收到不少華人的支持。特別是馬漢強調「常識」，也等於是指出當前的政治問題很多，希望政府應該更加透明和負責、減少預算浪費。而在治安上，馬漢則認為應該要聘請更多警察，解決遊民 問題。

馬漢在最開始競選時，只有5%的支持度，基本除了他所在的南聖荷西以外，沒有太多人認識馬漢。但是馬漢表示，選舉過程中，比起對手，他的小額捐款很多。因此雖然平均捐款數少，但人數多，也是代表有許多草根支持者的支持。馬漢提出的治安與遊民問題，都是聖荷西的痛點，也是馬漢在選戰突圍過程中，獲得支持的重要原因。

查維茲是現任的聖他克拉拉縣議員，同時也曾選過聖荷西市長，在政壇上有一定的人脈與影響力，許多人期待她成為另一位的聖荷西女市長。這次選戰過程中，聖荷西市議會所有議員除了也在競選的馬漢以外，全數市議員都支持查維茲，也是歷史上少見。查維茲的主要政見圍繞可負擔住宅、無家可歸問題、治安改善等議題，她並強調從政的經驗，也強調自己能很快解決遊民問題。

地方城市方面，此次南灣華人候選人眾多，情況各異。庫比蒂諾仍在緊密拉鋸中，雙方陣營競爭激烈。山景城這次有華人移民張利（Li Zhang）參選，她強調重拾美國夢、為民發聲，不過至截稿為止，張利的得票數僅位居第四。前庫比蒂諾市長蒲仲辰（Darcy Paul）今年轉戰庫比蒂諾聯合學區委員選舉，不過沒想到選票至今開出來並不理想，在四位候選人中，落後劉錦宗（Jerry Liu）、Satheesh Madhathil，以及喬百祺（Ava Chiao），暫居第四。

薩拉度加的現任市議員趙嬿開票以來一路領先，即使對手強勁，但她目前還是拿下25.73％的選票，位居第一。